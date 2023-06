Yavi представя новия си албум "Частица От Теб" с концерт на 7 юни

Явор Велчев Yavi гостува в Шоуто на Инспектор N-JOY, за да разкаже повече за новия си албум "Частица От Теб"

Албумът "Частица От Теб" на YAVI е пълен със силни емоции и участието на талантливи артисти като Йоана Сашова, Веси Бонева, Лина Никол и други гарантира разнообразие и качество на звука. Всяка песен ще ви завладее със своя стил и силна присъствие.

Yavi ще представи албума на живо за пръв път тази седмица на 7 юни в Топлоцентрала от 20 часа.

Откриването на концерта ще бъде по особено специален начин - с акустичен сет от Илин Папазян, известен още като Ninio. Неговите талант и изпълнение ще ви впечатлят и ви въведат в атмосферата на вечерта.