VIKA гостува в студиото на радио N-JOY.

Младата певица стана част от шоуто "Над нещата" с VenZy, за да представи новата си песен "Gimme Love" и да разкаже повече подробности за предстоящия си албум.

Младата изпълнителка e открита за Италия от Маестро Енцо Кампаньоли - диригент на фестивала "Сан Ремо".

Дебютният й студиен албум ще бъде записан в Италия.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Какво още разказа VIKA - чуйте в аудиофайла на страницата.