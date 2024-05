VICTORIA представи новата си песен по радио N-JOY

VICTORIA пусна нова песен на 24 май.

Само дни след това певицата гостува в шоуто "От 10 до 2" с Нейа и представи парчето "sad girl summer (not again)".

"С тази песен искам да бъда вдъхновението и мотивацията за всеки, който се справя с подобни ситуации. Не сте сами, вярвайте в себе си и никога не позволявайте на никого да ви кара да се чувствате по-различно или по-ниско. Светът е красив, насладете му се, живейте в момента и усетете своята сила", споделя VICTORIA.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

