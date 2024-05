Venci Venc’ гостува в шоуто "Над нещата" с VenZy

Преди дни Venci Venc’ представи нова песен.

Той гостува в шоуто "Над нещата" с VenZy, за да разкаже подробности за "Слънчогледи".

„Това е най-личната ми песен. Затова инатливо не се отказах от нея толкова време. Вълнувам се, че най-накрая мога да я споделя с вас. Надявам се да ви докосне“, споделя Venci.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Двамата съименици си поговориха за това какво послание носи новата песен "Слънчогледи" и на какво се е научил Venci Venc’ през всичи тези години на музикалната сцена, колко най-дълго е бавил един музикален проект преди да го пусне официално, както и какво му помага, за да може да опознава себе си, като човек и като артист.

Артистът разкри и детайли за това защо с Павел, с когото оформяха дуото Pavell & Venci Venc’, са поели по отделни творчески пътища.