VALL става част от "Отново на училище с радио N-JOY“

Валерия Войкова - VALL гостува в шоуто "Над нещата" с VenZy.

Младата певица, която навърши 18 години на 7 септември и все още е в училищна възраст, ще се включи в ежегодното събитие "Отново на училище с радио N-JOY“ на 14 септември, на Голямата поляна в Южния парк.

В разговора VALL сподели кой е най-любимия й спомен от ученическите години до сега, кои са учителите, които са оставили отпечатък върху израстването й, как са преминали различните етапи от образованието й до сега.

Чуйте цялото интервю в аудиофайла на страницата.

Събитието "Отново на училище с радио N-JOY“ ще се проведе на 14-ти септември. В него участие ще вземат Поли Генова, Tino, MONA, Iskrata, VALL, Acho, Yoana и Nikol.

Концертът е с вход свободен и ще е с продължителност 3 часа - от 10:00 до 13:00 часа, когато малки и големи ще могат не само да се срещнат с любимите си изпълнители, но също да участват в забавни игри с награди, да се включат в зелена акция по почистване на района и да получат полезни съвети за предпазване в рискови ситуации от полицаи и пожарникари. По традиция радио N-JOY организира събитието, за да даде сцена на млади таланти и вече утвърдени артисти, за обмен на опит между различните музиканти и за да срещне слушателите на радиото с техните идоли. Като социално отговорна медия радио N-JOY организира събитието и с идеята да информира и помогне на подрастващите и техните родители да живеят в спокойна и безопасна социална среда.

По време на „Отново на училище“ радиостанцията ще отбележи и професионалния празник на пожарникарите, като партньорите ни от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ ще присъстват на място с пожарна кола. Поставяйки фокус върху безопасността радиото партнира и с представители на Главна дирекция „Национална полиция“, които ще дойдат на Голямата поляна с патрулен автомобил, за да говорят за безопасност по пътищата. За поредна година на място в Южния парк ще бъде организирана и една от най-големите акции за почистване на открито, част от националната доброволческа инициатива „Да изчистим България заедно“. Всички посетители ще получат ръкавици и чували и могат да се включат в почистването на района и да дадат своя добър пример. По време на събитието „Отново на училище с радио N-JOY” всички гости ще имат възможност да се включат в различни забавни игри и предизвикателства за ловкост и бързина, състезавайки се за страхотни награди.