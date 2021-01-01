twoDB, Jon Giurleo и Capri Everitt издадоха сингъла

„Body Language“ от twoDB, Jon Giurleo и Capri Everitt е ново издание, танцов химн, който ще ви накара да се чувствате добре, с игрива и енергична атмосфера. Песента излиза във всички дигитални платформи, разпространена от Warner Music чрез Орфей Мюзик – изключителен лицензиант за България. Парчето обединява носителите на наградата за ремикси twoDB (Katy Perry, Rudimental, Jess Glynne), продуцента на хитове Jon Giurleo и хитовата звезда на TikTok (над 0,5 милиона последователи) Capri Everitt с доказани многомилионни стрийминг хитове и успех в класациите от най-високо ниво (iTunes, Shazam, Apple Music, Spotify). Тази мощна колаборация може да се похвали с обща аудитория от над 300 000 слушатели и 700 000 последователи в Instagram. Доказаната подкрепа от изпълнители я прави идеална за плейлисти с Mint, Dance Pop, Electro Pop и Party стил.

За изпълнителите:

Награждаваните DJ/продуценти twoDB не се ограничават в жанровите граници. Всъщност това е, което прави базираната в Ню Йорк група толкова специална. Публиката може да очаква голямо разнообразие от денс музика от twoDB, от прогресив хаус до “big room”. Дуото е било използвано от големи лейбъли за създаване на официални ремикси за изпълнители, като 3LAU, Katy Perry, Rudimental (с Macklemore и Jess Glynne), Niall Horan, Noah Cyrus и други. Те също така получиха признание за много от неофициалните си ремикси, включително спечелването на награди на Remix Awards 2018 в Маями за „Най-изпълнявания ремикс в Америка“ на „Perfect“ на Ed Sheeran, както и спечелването на наградата „Изгряващ ремиксър на годината“. Те също така спечелиха подкрепата на международно признати DJ/продуценти като Afrojack, Tritonal, Borgeous, Justin Caruso, Major Lazer, Zack Martino и други. Музиката им се чува в най-големите радиостанции и плейлисти по света, включително BPM на SiriusXM, плейлистите Mint и Dance Rising на Spotify, Breaking Dance на Apple Music и ротация в Music Choice.

Jon Giurleo е музикален продуцент, автор на песни и звукорежисьор, базиран в Бостън, специализиран в EDM и поп музиката. Подписал е договори с множество лейбъли, включително Tropical House Records и Adept Records. Известен е с електронната си музика, която често се отличава с остри текстове, дълбок бас и завладяващи вокали. Един от пробивните му сингли „Someone Like You“, написан в сътрудничество с Leo, наскоро премина 1,1 милиона стриймвания в Spotify.

Capri Everitt, певческа сензация и автор на песни, която се появи в класациите на Billboard и iTunes, привлече световно внимание с музиката си. 20-годишната певица и автор на песни е от Ванкувър, Канада, и сега живее в Лос Анджелис, за да преследва мечтата си, работейки с платинени и награждавани от Billboard продуценти и писатели. Капри получи международно признание, световно медийно внимание и световен рекорд на Гинес за изпълнение на 80 национални химна в приемащите ги страни в рамките на една година, за да събере средства за сираци и изоставени деца. По време на пътешествието си „Около света с 80 химна“ тя участва в повече от 100 печатни и телевизионни сегмента и продължава да се изявява по целия свят на различни известни събития (We Day, TED Talks, Carnegie Hall). Нейният сингъл „Arcade“ се издигна до №2 в класациите на iTunes, а музикалният ѝ видеоклип към „Not Your Toy“ стана хит, събирайки над 1,1 милиона гледания в YouTube. Capri има няколко пробивни хита, включително „I'm Blue“ (2,8 милиона), „Die For Love“ (1,7 милиона) и „We Can’t Be Friends“ (1,7 милиона).