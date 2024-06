Twenty One Pilots издадоха нов албум

Twenty One Pilots издаде своя дългоочакван нов албум.

Дуото, носител на награда Grammy, представи проекта “Clancy”.

За да отпразнуват изданието, Tyler Joseph и Josh Dun се присъедини към феновете на техния канал в YouTube за специален стрийминг на живо, където представи за първи път официалните музикални видеоклипове за всяка песен от тавата.

Twenty One Pilots също така отпразнуваха издаването на „Clancy“ със специално изпълнение в „Newport Music Hall“ в родния си град Кълъмбъс, Охайо, и бяха домакини на безплатното събитие „Fan Premier Exhibit “ в „Ohio State Bookstore“ в Кълъмбъс през уикенда, отваряйки архива и демонстрирайки артефакти и сувенири от тяхната история. Групата също така обяви ексклузивни поп-ъп магазини в Лондон, Сидни, Мелбърн и Бризбейн, които отвориха вратите си за фенове през уикенда.

Продуциран съвместно от Joseph и Paul Meany, „Clancy“, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, бележи последната глава от разказ, продължил почти десетилетие и разгърнал се в няколко албума, представен за първи път в мултиплатинения пробив на групата от 2015 г., „BLURRYFACE“. Амбициозната колекция се подчертава от издадените по-рано парчета „The Craving (single version)“, „Backslide,“ „Next Semester“ и „Overcompensate“ (последното от които се изстреля стремглаво в класацията на радиостанциите с формат Alternative, достигайки първа позиция и отбелязвайки техния 11-ти #1 във формата) и приветства слушателите обратно в завладяващия свят на „Trench“.

Преди издаването на „Clancy“, Twenty One Pilots изпълниха новите песни заедно с фаворити на феновете в поредица от супер интимни изпълнения на живо, включващи разпродадени концерти в Ню Йорк, Мексико Сити, Лондон и Берлин.

Twenty One Pilots ще отпразнуват издаването на „Clancy“ с „The Clancy World Tour“ – най-голямото им хедлайн турне до момента, което ще стартира на 15-ти и 16-ти август в „Ball Arena“ – Денвър, Колорадо. Продуцирано от „Live Nation“, турнето ще прекоси Северна Америка през есента, последвано от дати в Нова Зеландия, Австралия, Латинска Америка, Европа и Обединеното кралство. Билетите за турнето са вече в продажба. За билети и повече информация за „The Clancy World Tour“ на Twenty One Pilots, посетете www.twentyonepilots.com/tour.

Освен това Twenty One Pilots получиха от RIAA 20 нови платинени и златни сертификата за песни и албуми от техния каталог, включително: „Stressed Out“ (13x платинен), „Heathens“ (11x платинен), „Ride“ (9x платинен), „BLURRYFACE“ – (6x платинен), “Tear In My Heart” (3x платинен), “Car Radio” (3x платинен), “Holding On To You” (двойно платинен), “Lane Boy” (двойно платинен), “Heavydirtysoul” (двойно платинен), “House of Gold” (двойно платинен), “Goner” (платинен), “Hometown” (платинен), “Message Man” (платинен), “We Don't Believe What's On TV” (платинен), “Polarize” (платинен), “Doubt” (платинен), “Ode To Sleep” (платинен), “Guns For Hands” (платинен), “Levitate” (златен) и “Morph” (златен).

С над 33 милиарда стриймвания в цял свят и над 3 милиона продадени билета за глобални хедлайн турнета, базираното в Кълъмбъс, Охайо, дуо – Tyler Joseph и Josh Dun, се утвърди като една от най-успешните групи на 21-ви век и предефинира звученето на цяло поколение.