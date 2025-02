TONY и DJ Silver Ivanov гостуваха в студиото на радио N-JOY.

Двамата станаха част от шото "От 10 до 2" с Нейа и разказаха повече за появата на ремикса на "Всичко било е насън".

Песента е част от албума на "Пробуждане", който Тони издаде на 25 ноември 2024 г. В него е включена и тази нова версия на хита "Всичко било е насън".

Двамата се свързват чрез социалните мрежи и така започва съвместното им сътрудничество.

Чуйте целия разговор в аудиофайла. При необходимост - презаредете страницата.