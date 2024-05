Tones And I разкри нов сингъл

Tones And I сподели новия си сингъл.

Глобалната, мултиплатинена суперзвезда и композитор е автор на „Wonderful“,а песента е копродуцирана с Rick Nowels и Randy Belculfine.

„Wonderful“ е емоционална и вълнуваща балада, която показва изключителните вокали световна класа на Tones и завладяващите ѝ текстове, които пише за песните си.

Парчето е част от дългоочаквания нов албум на Tones And I, който се очаква да излезе по-късно тази година.

За новата песен Tones And I споделя: „Wonderful“ е песен, която написах за много близък човек в живота ми. Исках да му кажа колко невероятен е бил в моменти, в които може би се е чувствал като че ли не достатъчно добър".

„Wonderful“ следва последните сингли на Tones And I “I Get High” и „Dreaming “. Tones And I също споделия специална акустична версия на „Dreaming“ и официален музикален видеоклип, показващ зашеметяващо изпълнение на живо на песента.

Tones And I ще има участия на фестивали в Азия по-късно този месец. След това тя ще посети Европа през юли за допълнителна поредица от летни фестивали и хедлайн шоу в Лондон, преди да се върне у дома за почти разпродадено хедлайн турне в Австралия и Нова Зеландия [маршрут на турнето по-долу]. По-рано тази година Tones And I се присъедини към P!NK на нейното турне в Австралия, откривайки всеки от двадесетте концерта и изпълнявайки песните си пред почти един милион души през цялото време. За билети и повече информация относно предстоящите концерти на Tones And I посетете www.tonesandi.com.

По-рано тази година Tones And I влезе в историята със зашеметяващия ѝ хит „Dance Monkey“, който надмина 3 милиарда стриймвания в Spotify. С това постижение, Tones And I стана първата и единствена изпълнителка, постигнала този невероятен успех в стриймването, и е един от само осем изпълнители, които някога са преминали 3 милиарда стриймвания с една песен в Spotify.

Tones And I приключи 2023 г. по забележителен начин със завладяващия химн „The Greatest“, който беше издаден в подкрепа на женския футболен отбор на Австралия – The Matildas, на Световното първенство по футбол за жени на FIFA. Изданието спечели одобрението на критиката, „Rolling Stone Australiа“ възхитено коментира: „„The Greatest“ започва с извисяващо се струнно звучене, преди изразителните думи на певицата и автор на песни да се появят, за да вдъхновят.“ Tones And I също така участва в песента „BRING IT ON [Official FIFA Walkout Anthem],“ заедно с Bia и Diarra Sylla, продуцирана от RedOne (Lady Gaga, Britney Spears, Nicki Minaj, Justin Bieber), която послужи като официална песен за Световното първенство за жени през 2023 г. в Австралия и ще продължава да бъде официалната музика за излизане за всеки мач на FIFA до 2030 г. Освен това, Tones And I изпълни завладяващ сет преди финала на Световното първенство по футбол за жени пред пълен стадион с повече от 75 000 зрители в Сидни, Австралия, който беше излъчван в цял свят.

Тези две песни излязоха веднага след сингъла на Tones And I от 2023 г. – „I Am Free“, който събра милиони стриймвания в дигиталните платформи заедно със специалната „Piano Version“. „I Am Free“ последва сингъла на Tones And I – „I Made It“, композиран за оригиналния филм на „Netflix“ – „True Spirit“, и сингъла от 2022 г. – „Charlie”, както и нейното участие в „Chant” на Macklemore. Двамата представиха колаборацията си в „Good Morning America“ с наелектризиращо изпълнение в Сентръл Парк в Ню Йорк. Освен това, Tones And I също така подгрява за Macklemore на неговото хедлайн турне във Великобритания и Европа.

"Wonderful“, който е достъпен във всички дигитални платформи и е придружен от oфициално музикално видеo и излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Снимка: Giulia Mcgauran

Като неподражаем вокалист, умен автор на песни, опитен продуцент и изобретателен творец, Tones And I разширява обхвата на поп музиката с непредвидими и неоспорими химни по свой собствен начин. Откакто изгря на световната сцена през 2019 г. като уличен изпълнител от полуостров Морнингтън, Австралия, тя разби рекорди, спечели множество награди, разпродаде турнета, надхвърли 10 милиарда стриймвания и достигна мултиплатинени върхове по целия свят. Нейният пробив „Dance Monkey“ стана 6-кратно платинен в САЩ, превърна се в най-търсената песен в Shazam досега и я направи „първата изпълнителка, достигнала 2 милиарда стриймвания в Spotify с една песен“, като същевременно постоянно заемаше място в „10-те най-стриймвани песни за всички времена в Spotify.“ Нейното EP от 2019 г. – „The Kids Are Coming“, влезе директно в Топ 30 на „Billboard 200“ и получи златен сертификат. Междувременно дългосвирещият дебютен албум на Tones And I – „Welcome To The Madhouse“, се нареди на #1 в австралийската класация за албуми през 2021 г. Сред петте награди ARIA в кариерата ѝ, „Cloudy Day“ приключи 2022 г. като „Песен на годината“ на ARIA. Освен че изнася разпродадени концерти на множество континенти, тя направи зашеметяващи изпълнения в „The Late Show with Stephen Colbert“, „TODAY“, „Jimmy Kimmel LIVE!“, „Good Morning America“, „The Ellen DeGeneres Show“ и много други. Изпълнителката също така си сътрудничи с Macklemore, blackbear, Jonas Blue, Sam Feldt и BIA, в допълнение към музикалния принос към „True Spirit“ на NETFLIX и блокбъстърa „Aquaman and the Lost Kingdom“. Поемайки нещата в свои ръце, тя лично оформя своята визия, като не само пише и изпълнява песни, но също така продуцира и режисира видеоклипове. Tones And I е творческа сила, която никога не спира да върви напред.