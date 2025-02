Tino и VALL гостуваха на радио N-JOY

Tino и VALL гостуваха в студиото на радио N-JOY.

Двамата сдтанаха част от шоуто "Над нещата" с VenZy и си поговориха за това дали е възможно една песен, създадена за часове, да придобие завършен вид и цялост, както песен, върху която е работено с месеци.

Водещият също ги попита какво ги вдъхновява да се съберат и да създадат песента "Вечност или" и лесно ли успяват да се сработят по време да творческия процес.

Tino и VALL разказаха на кого се доверятват за видеото към песента и какви жертви, в името на изкуството правят двамата, по време на снимките? Те споделиха и дали обмислят ли нови общи музикални проекти, след тази песен.

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.