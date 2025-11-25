Tiësto пуска нов сингъл

Tiësto започва нова силна ера с издаването на „Bring Me To Life“ – енергичен химн с впечатляващи вокали от FORS.

Сингълът се появява, след като той мистериозно се оттегли в социалните мрежи, предизвиквайки хитово обратно броене и вълна от глобални успехи сред феновете на денс музиката и медиите.

Вдъхновен от огромния отзвук на еуфоричните и мелодични моменти от неговото шоу PRISMATIC през юни в Мексико Сити и извън него, Tiësto навлиза в смела нова ера, вдъхновена от мястото, където всичко е започнало. Tiësto ще бъде хедлайнер на концерта на „Egypt’s Great Pyramids“ в Гиза в Египет на 19 декември, където феновете ще се насладят на този нов звук в неговия 3-часов DJ сет PRISMATIC.

„Връзката ми с денс музиката никога не е била по-силна“, каза Tiësto. „Да пускам тези нови звуци на живо и да усещам енергията от публиката е невероятно! Това ме тласна в тази нова ера и вдъхнови посоката както на сингъла, така и на албума. Този момент се чувства по-автентичен и вълнуващ от всякога и нямам търпение за всичко, което предстои“.

„Bring Me To Life“ улавя завладяващите мелодии, емоционалния подем и атмосферната сила, които определят ранната идентичност на Tiësto - сега преосмислени с модерна продукция и освежена творческа искра. Парчето черпи директно вдъхновение от огромната фенска енергия, изригваща по време на последните участия на Tiësto, докато той преразглежда тези фундаментални звуци на своите концерти.

Феновете ще получат първата си представа за това, което предстои, тъй като Tiësto представя новия си звук на Dreamstate SoCal 2025, но това е само началото на много повече, което предстои.

***

Tiësto непрекъснато е предефинирал, преобразявал и възраждал електронната музика, като едновременно с това е оказал влияние върху популярната култура. Известен с мултиплатинени международни химни, исторически изпълнения и безгранична креативност, би било невъзможно да си представим жанра без неговото влияние. Носителката на наградата GRammy, международна икона, ефективно е пионер в „диджеите в Лас Вегас“, каквито ги познаваме, утвърждава се като „първият диджей, с изпълнение на Олимпийските игри“ и постига хитове през последните три десетилетия.

Продажбите му в кариерата са надхвърлили 40 милиона албума, той е спечелил осем хита в Billboard Hot 100, натрупал е над 30 милиарда стриймвания и е събрал повече от дузина сертификати за мултиплатинени, платинени и златни сингли. Този творчески сезон го видя триумфално да преразгледа мелодичния дийп хаус звук, който е помогнал да се внедри, затваряйки кръга на кариерата му. Утвърден като един от най-влиятелните и изобретателни диджеи/продуценти на всички времена, Tiësto продължава да разчупва граници и да издига електронната музика до несравними висоти.