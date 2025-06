Tiësto и Sexyy Red издадоха песен от саундграка на F1 THE MOVIE

Tiësto и хип-хоп суперзвездата Sexyy Red издадоха сингъла „OMG!“. Парчето е част от саундтрака на предстоящия да излезе филм „F1® THE MOVIE“.

Нидерландският диджей, който може да се похвали с над 5,9 милиарда глобални стриймвания до момента, влезе в историята на F1® на Miami Grand Prix 2025 2025, организирано от Formula 1® Tiësto, влезе в историята на Formula 1, ставайки първият артист, изнесъл наелектризиращо изпълнения от моста над стартовата решетка мигове преди началото на обиколката и от подиума след състезанието. Феновете могат да очакват Tiësto да направи специална поява във „F1® THE MOVIE“.

От лейбъла, който ви представи награждаваните саундтракове към блокбъстърите „Barbie The Album“, „Twisters: The Album“, „The Greatest Showman“, „Suicide Squad: The Album“ и други, „F1® THE ALBUM“ се състои от чисто нови парчета от вълнуваща плеяда от звездни изпълнители, включително Ed Sheeran, RAYE, Burna Boy, Roddy Rich, Madison Beer, Peggy Gou и други. Вижте по-долу пълния списък с песни.

„F1® THE ALBUM“ е продуциран и ръководен от многократния носител на награда Grammy (7-кратно номиниран), президента на Atlantic Records West Coast – Kevin Weaver (продуцирал саундтраковете към „Barbie The Album“, „The Greatest Showman“, „Suicide Squad“, „Daisy Jones & The Six“, „Birds Of Prey“), заедно с изпълнителния вицепрезидент на Atlantic Records и съвместен ръководител на поп/рок мениджмънта – Brandon Davis, и старши вицепрезидент на Atlantic Records – Joseph Khoury. Обявен от „Rolling Stone“ за „саундтрак гуру“, Weaver е продуцирал множество мултиплатинени саундтрак проекти, с десетки милиони продадени албуми по целия свят. Допълнителни ключови участници в проекта са изпълнителните продуценти на саундтрак албуми – Joseph Kosinski и Jerry Bruckheimer, както и музикалните супервайзъри David Taylor и Jake Voulgarides.

ЗА F1® THE MOVIE:

От Apple Studios и режисьорите на „Top Gun: Maverick“ идва вълнуващият, изпълнен с екшън пълнометражен филм „F1® THE MOVIE“ с участието на Brad Pitt и режисиран от Joseph Kosinski. Филмът е продуциран от Jerry Bruckheimer, Kosinski, седемкратния световен шампион на FORMULA 1 – Lewis Hamilton, Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner и Chad Oman.

Наричан „най-великият, който някога е съществувал“, Sonny Hayes (Brad Pitt) е най-обещаващият феномен във Формула 1 през 90-те години на миналия век, докато инцидент на пистата почти не слага край на кариерата му. Тридесет години по-късно, той е състезател по поръчка, към когото се обръща бившият му съотборник Ruben Cervantes (Javier Bardem), собственик на отбор от Формула 1, изправен пред предизвикателства, който е на ръба на колапса. Ruben убеждава Sonny да се върне във Формула 1 за последен шанс да спаси отбора и да бъде най-добрият в света. Той ще кара редом с Joshua Pearce (Damson Idris), самоувереният новобранец на отбора, решен да прави нещата според собственото си темпо. Но докато двигателите реват, миналото на Sonny го застига и той открива, че във Формула 1 съотборникът ти е най-жестокият ти конкурент – и не можеш да извървиш сам пътя към изкуплението.

Във „F1® THE MOVIE“ участват още Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia и Javier Bardem, а снимките са направени по време на реални Grand Prix уикенди, докато отборът се състезава срещу титаните на спорта. Kosinski режисира по сценарий на Ehren Kruger, с история на Kosinski и Kruger Изпълнителен продуцент е Daniel Lupi. Зад кадър с Kosinski си сътрудничи неговият творчески екип, включително операторът Claudio Miranda, дизайнерите на продукцията Mark Tildesley и Ben Munro, монтажистът Stephen Mirrione, дизайнерът на костюмите Julian Day, кастинг директорът Lucy Bevan и композиторът Hans Zimmer.

Apple Original Films представя една продукция на Monolith Pictures / Jerry Bruckheimer / Plan B Entertainment / Dawn Apollo Films, филмът на Joseph Kosinski – „F1® THE MOVIE“, разпространяван в цял свят от Warner Bros. Pictures, който излиза в кината и IMAX на 27-ми юни 2025 г.в САЩ и в международен мащаб от 25-ти юни 2025 г.



F1® THE ALBUM

TRACKLIST



1. Don Toliver - Lose My Mind (feat. Doja Cat)

2. Dom Dolla - No Room for A Saint (feat. Nathan Nicholson)

3. Ed Sheeran - Drive

4. Tate McRae - Just Keep Watching

5. ROSÉ - Messy

6. Burna Boy - Don't Let Me Drown

7. Roddy Ricch - Underdog

8. RAYE - Grandma Calls The Boy Bad News

9. Chris Stapleton - Bad As I Used To Be

10. Myke Towers - Baja California

11. Tiësto & Sexyy Red - OMG!

12. Madison Beer - All At Once

13. Peggy Gou - D.A.N.C.E

14. PAWSA - Double C

15. Mr Eazi - Attention

16. Darkoo - Give Me Love

17. Obongjayar - Gasoline

„OMG!“ излиза у над благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България. F1® THE ALBUM“ вече е наличен за предварителна поръчка и ще излезе на 27-ми юни, заедно с премиерата на пълнометражния филм, разпространяван по целия свят от Warner Bros. Pictures.