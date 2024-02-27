The Cure, Gorillaz и Moby идват в Пловдив през 2026!

The Cure, Gorillaz и Moby ще участват в новия PhillGood Festival, който ще се проведе на 17, 18 и 19 юли на Гребната база в Пловдив.

Организаторите Fest Team обещават три дни, изпълнени с музика, емоции и незабравима фестивална атмосфера. Освен The Cure, Gorillaz и Moby, предстои да бъдат обявени още десетки артисти, които ще се включат в програмата на фестивала.

Билетите за PhillGood Festival влизат в продажба в понеделник, 20 октомври, от 11:00 часа. Предвидени са еднодневни билети на цена 120 лв., тридневни пропуски за 240 лв., както и ограничено количество VIP билети и къмпинг пропуски.

PhillGood Festival обещава да се превърне в едно от най-значимите музикални събития на лято 2026!