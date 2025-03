The Black Keys с нов сингъл

The Black Keys издадоха новия си сингъл.

Песента “Babygirl” е написана от The Black Keys съвместно с известния автор на песни, носител на награда Grammy – Daniel Tashian, и известния автор на песни и продуцент Scott Storch, 8-кратно номиниран за Grammy.

Следвайки новия сингъл, билетите за втория етап от дългоочакваното турне на The Black Keys – „No Rain, No Flowers Tour“, са вече в продажба. Групата ще стартира турнето си на 23-ти май в Оклахома и ще продължи през лятото в големи градове като Лос Анджелис, Ню Йорк, Чикаго, Бостън, Торонто и други.

Относно създаването на новия сингъл "Babygirl" групата заявява: "Бяхме обсебени от плодотворния материал на Scott онлайн и цялостната му работа от години. Да се съберем с него в студиото и да го гледаме как свири на нашата колекция от ретро кийборди беше вдъхновяващо. Той е един от великите".

За да отбележат турнето и новата музика, The Black Keys ще организират още от емблематичните си “Record Hangs” – поредица от щателно планирани партита, организирани от Dan и Patrick и отворени за публиката. Следващото “Record Hangs” ще се състои на 19-ти април във „Flamingo Cocktail Club“.

“Babygirl” е вторият сингъл, издаден от предстоящия 13-ти студиен албум на The Black Keys – „No Rain, No Flowers“, който ще излезе по-късно тази година чрез Easy Eye Sound/Warner Records. „No Rain, No Flowers“ е особено личен проект за Black Keys, който демонстрира как групата създава своя най-амбициозен и приключенски албум досега, вплитайки заедно разнообразните, еклектични музикални влияния на дуото. Те ще продължат да внасят своята свежа енергия в турнето си, където ще изпълняват парчета от своя аплодиран от критиката 20-годишен каталог.

"Babygirl" излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Снимка: Орфей Мюзик

За The Black Keys:

Създадена в Акрон, Охайо през 2001 г., The Black Keys се състои от певеца и китарист Dan Auerbach и барабаниста Patrick Carney. The Black Keys са наречени „рок кралски особи“ от „Associated Press“ и „една от най-добрите рокендрол групи на планетата“ от „Uncut“. Започвайки кариерата си, свирейки в малки клубове, групата стига до разпродадени турнета и е издала дванадесет студийни албума до момента: дебютния „The Big Come Up“ (2002), последван от „Thickfreakness“ (2003) и „Rubber Factory“ (2004), заедно с техните издания чрез Nonesuch Records: „Magic Potion“ (2006), „Attack & Release“ (2008), „Brothers“ (2010), „El Camino“ (2011), „Turn Blue“ (2014), „Let’s Rock” (2019), „Delta Kream“ (2021), „Dropout Boogie“ (2022) и „Ohio Players“ (2024). Бандата е носител на шест награди „Grammy“, награда “BRIT” и е хедлайнер на фестивали в Северна Америка, Южна Америка, Мексико, Австралия и Европа.