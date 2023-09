Teddy Swims издава дебютен албум

Мощния вокал Teddy Swims издава дългоочаквания си дебютен албум „I've Tried Everything But Therapy (Part 1).“

Новото творчество на еклектичния артист смесва поп, соул, фънк и блус, за да подчертае неговия кадифен звук. Сред акцентите е новият му фокус сингъл „Some Things I’ll Never Know“, интимно, разтърсващо изследване на любовта и загубата.

Относно „Some Things I’ll Never Know“, Teddy казва: „Аз съм от хората, които искат да знаят, че съм направил абсолютно всичко възможно, за да задържа някого в живота си. Но понякога не можете да контролирате какво правят хората или да знаете защо хората правят нещата, които правят. Някои връзки приключват без никакво известие и ви оставят само с въпроси.

В албума е включена и хитовата сензация „Lose Control“, която наскоро стана първото влизане на Teddy в Billboard Hot 100, където се намира на #81 и се изкачва. Към днешна дата песента е събрала над 81 милиона стриймвания и продължава да расте. Феновете могат да го гледат как изпълнява песента на живо в “The Today Show”.

Албумът ви отвежда на път с интимния химн „Last Communion“, последван от ритмичния сингъл „The Door“, R&B химн от друга епоха. Ясно е, че Teddy е по-уязвим от всякога в „ I've Tried Everything But Therapy (Part 1)” — което е част от едно по-дълго пътуване за изцеление. „Дебютният ми албум е честен поглед към моето пътешествие за психично здраве“, казва Teddy. „Това е първата ми стъпка към това, което трябва да предприема, за да се излекувам“.

Албумът следва миниалбумите „Sleep is Exhausting“ и „Tough Love“ от 2022 г., с които Teddy завърши една натоварена година, включваща изпълнения на разпродадени концерти по целия свят с неговите мощни вокални изпълнения на ILLENIUM - „All That Really Matters,” „Bad For Me “ на Meghan Trainor и „Better“ на MK & Burns.

На 22 септември Teddy ще представи “I've Tried Everything But Therapy (Part 1)” на фенове в цялата страна, докато турнето му в Северна Америка започва в Минеаполис. Предопределено е да бъде един от най-горещите концерти за годината, като се има предвид известното шоуменство на Teddy. Той внася страст и уравновесеност във всяко изпълнение и сега, когато албумът му най-накрая се появи, започва една вълнуваща нова част за южняшкия певец.