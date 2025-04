Ставаме "Карате кид: Легенди" от 30 май в кината

На 30 май готови ли сте за битката на живота си?

Един от най-обичаните филмови франчайзи на всички времена се завръща на големия екран с "Карате кид: Легенди", който обединява майсторите на бойни изкуства Джеки Чан и Ралф Мачио, за да ни разкаже напълно нова Карате кид история с голямо сърце и много екшън.

В "Карате кид: Легенди" проследяваме историята на кунгфу таланта Ли Фонг (Бен Уанг), чийто свят се преобръща, след като семейна трагедия го принуждава да напусне дома си в Пекин и да започне нов живот в шумния и хаотичен Ню Йорк. Ли се старае да се впише в новото училище и иска да стои на страна от неприятности, но проблемите го преследват на всяка крачка. Когато негов приятел се оказва в опасност, Ли се намесва и попада в ситуация, в която кунгфу уменията му няма да са достатъчни. В играта се включва г-н Хан (Чан), мъдрият и непоколебим учител на Ли, който се обръща за помощ към Даниел ЛаРусо (Мачио), самият Карате Кид. Заедно те учат Ли да съчетава прецизността на каратето с плавната сила на кунгфу, за да го подготвят за епичен сблъсък на арената, на която ще бъде определен абсолютният майстор на бойните изкуства.

Снимка: Форум Филм България

Семейство, чест, традиция, наследство… Новият трейлър на "Карате кид: Легенди" ни потапя още по-дълбоко в турбулентния свят на Ли Фонг, който се превръща в зрелия плод на преплитащите се легендарни клони на историята на Карате кид. Видеото разкрива забележителната динамика на екшъна и изключителната бойна хореография на филма, който остава верен на духа на обичания франчайз и обещава да зарадва както множеството поколения почитатели на поредицата, така и тези, които тепърва започват обучението си в майсторството на бойните изкуства. Помнете за какво се борите!



Режисьор на "Карате кид: Легенди" е Джонатан Ентуисъл (I Am Not Okay with This). Сценарист е Роб Либър, а продуцент – Карън Розенфелт. Изпълнителни продуценти са Джени Хинки и Ралф Мачио. Актьорският състав включва Джеки Чан, Ралф Мачио, Бен Уанг, Джошуа Джаксън, Сейди Станли, Минг-На Уен и др.

Ставаме "Карате кид: Легенди" от 30 май само в кината.