Sophie Ellis-Bexter сподели ремикс на "Murder on the Dancefloor"

Sophie Ellis-Bextor сподели ремикс на една от най-обичаните си и успешни песни "Murder on the Dancefloor", която наскоро се завърна в класацията за сингли на Обединеното кралство под номер 2 и остана на същото място в класацията от миналата седмица.



В чисто новия ремикс на песента мултиплатиненият електронен изпълнител PNAU си партнира със Sophie за фънки електрохаус версия на парчето. Наред със собствените си хитове като "Go Bang" и "Chameleon", PNAU са работили и с някои от най-големите изпълнители в света, включително са създали ремикс за Elton John и Dua Lipa за "Cold Heart : the PNAU remix".

След участието си в епичната финална сцена на наскоро излезлия и много обсъждан филм на Emerald Fennell "Saltburn", популярният хит на Sophie от 2001 г. се радва на огромно възраждане. Стари и нови фенове стриймват парчето, а песента се използва като тренди аудио за милиони видеоклипове в социалните мрежи. Сингълът продължава да бележи нови постижения, като досега през е натрупал над 140 милиона стрийма и за първи път е включен в класацията на Billboard Top 100 в САЩ, където в момента е на #51. Sophie ще изпълни песента и на церемонията по връчване на филмовите награди БАФТА следващата седмица.