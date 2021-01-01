Sony Music с 19 номинации на BRIT Awards 2026

0:00 / 3:25

Номинациите за тазгодишните BRIT Awards бяха обявени по време на специалния лаийв Bring On The BRITs, като Sony Music отбелязва впечатляващо присъствие с общо 19 номинации.

Сред най-открояващите се имена са Wolf Alice, които получават номинации за Album of the Year, British Group и Alternative/Rock Act – поредно силно признание в една изключително успешна година за групата.

JADE е номинирана за Artist of the Year и Pop, надграждайки инерцията след запомнящото си участие на BRITs миналата година. Sleep Token също намират място сред номинираните за British Group.

В жанровите категории Central Cee е отличен в Hip Hop/Grime/Rap Act, Sasha Keable в R&B, Blood Orange в Alternative/Rock, а Calvin Harris е номиниран в Dance редом до Fred again.., Skepta и PlaqueBoyMax.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Skye Newman получава първата си номинация за BRIT тази година в Breakthrough Artist, както и за British Song of the Year (публично гласуване) с „Family Matters“. В същата категория Sony Music е представена и от „Blessings“ на Calvin Harris & Clementine Douglas, „Nice To Meet You“ на Myles Smith и „Victory Lap“ на Fred again.. / Skepta / PlaqueBoyMax.

В международните категории Rosalía е номинирана за International Artist of the Year след издаването на албума Lux, редом до Tyler, The Creator, а Tame Impala получават номинация за International Group.

Поздравления и за лейбъл партньорите - The Orchard с номинация за Bad Bunny (International Artist of the Year), както и RAYE и екипа на Human Re Sources, отличени в British Song of the Year и Pop.

AWAL получава номинации за Little Simz (Artist of the Year и Hip Hop/Grime/Rap), CMAT (International Artist of the Year) и KWN (R&B).

Победителите ще бъдат обявени на церемонията в събота, 28 февруари, в Co op Live, Manchester - за първи път в над 50-годишната история на наградите събитието ще се проведе извън London.