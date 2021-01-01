София ще бъде домакин на Car Speed Show 2025

На 27 и 28 септември в София ще се проведе Car Speed Show 2025.

Изложението събира на едно място спортни, луксозни и колекционерски автомобили, мотоциклети, яхти и иновативни продукти за автомобилната индустрия. Събитието ще заеме над 3 000 кв. м. и се очаква да привлече както автомобилни ентусиасти, така и широката публика.

Водещите вносители на спортни и луксозни автомобили в България ще бъдат сред основните участници. Сред тях са SFMotors, MM Auto, 7Cars, WINCARS и Real Cars, които ще покажат най-атрактивните си модели. Към тях се присъединяват и Premium Rally, както и Best Boats Only, които като единствени официални представители на Tecnomar for Lamborghini 63 в България ще представят ексклузивна визуална експозиция на яхтата, пренасяща духа на Lamborghini върху вълните. На щанда им посетителите ще могат да видят и яхта Technohull, създадена за тези, които търсят върховно изживяване на вода и не правят компромис със скоростта.

Посетителите в Арена 8888 София ще имат възможност да видят отблизо емблематични марки като Lamborghini, Ferrari, McLaren, Porsche, Rolls-Royce и Maybach, както и редки колекционерски автомобили и тунинг проекти. В отделни зони ще бъдат представени яхти, мотоциклети и технологии за автомобилната индустрия – масла, гуми, почистваща техника и аксесоари.

Програмата включва и редица атракции. Сред тях е стънт шоуто на две гуми с Крум Николов, който ще демонстрира умения, усъвършенствани в продължение на повече от десет години. За най-малките е предвидена детска дрифт академия и картинг зона, а феновете на технологиите ще могат да тестват VR симулатори в Red Zone Racing Lounge. Предвидени са и специални обучения за деца, млади и жени шофьори с инструктори като Ива Русинова и Ангел Караньотов.

Голямата награда за публиката е кабриолет с едногодишна гаранция. Ще бъдат осигурени и допълнителни награди за посетителите.

Билети могат да бъдат закупени на касите и онлайн в Eventim.bg, Grabo.bg и Bilet.bg.

Работно време: събота, 27 септември: от 11:00 до 20:00 ч. и неделя, 28 септември: от 10:00 до 19:00 ч. За удобството на посетителите ще бъде осигурен безплатен паркинг с капацитет 800 автомобила.