Sia ще издаде нов албум през май. Чуйте първия сингъл

Поп иконата Sia ще издаде първия си истински солов албум от осем години – озаглавен „Reasonable Woman“ – на 3 май 2024 г. чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Записът включва участия на Kylie, Chaka Khan, Paris Hilton, Tierra Whack, Labrinth, Kaliii и Jimmy Jolliff.

Един от най-важните и водещи сингли от "Reasonable Woman" е разбиващ сингъл, наречен „Dance Alone“, създаден с друга световна поп кралица и носителка на награда Grammy за 2024 г. Kylie Minogue. Двойката преди това си сътрудничи в албума на Kylie „Kiss Me Once“ и десет години по-късно те отново се обединяват за блажено поп съвършенство.

Кариерара на Sia започва в Австралия, артистичният й живот претърпява редица обрати, за да я изведе на световната сцена, от пеенето с Zero 7 до озвучаване на финалната сцена на любимото шоу на HBO Six Feet Under, до писането, съавторството и представянето на песни за други изпълнители, включително Rhianna, David Guetta, Flo Rida. (Трябва да се отбележи: всички тези изпълнители имат огромни хитове, оглавили класациите в сътрудничество със Sia.)

Песента на Sia „Chandelier“, от номинирания за Grammy "1000 Forms Of Fear" през 2014 г., не само промени начина, по който звучи поп музиката, но направи революция в изкуството на музикалните видеоклипове с новаторския клип с участието на Maddie Ziegler. Последваха още световни хитове в бърза последователност: “Elastic Heart,” “Big Girls Cry,” “Alive,” “Together,” “Dusk 'Til Dawn” със Zayn и “Cheap Thrills” - сингъл номер едно на Billboard за 8 непоследователни седмици.

Sia има над 50 милиарда аудио стриймвания. Нейният Коледен албум, издаден през 2017 г., е един от 10-те най-стриймвани празнични издания на всички времена. Тя режисира първия си пълнометражен филм, озаглавен „Музика“, през 2021 г., а през 2022 г. песен от „This Is Acting“ от 2016 г. – „Unstoppable“ – стана хитова сензация, избутвайки я с над един милиард пускания в Spotify отново в класациите в множество страни по света седем години след излизането му. Междувременно Sia е съавтор на песни за световни изпълнители като Miley Cyrus, Diljit и др. Нейните песни продължават да озвучават филми и телевизия по целия свят.

„Reasonable Woman“ е първият истински албум на Sia от 2016 г. В допълнение към гост-вокалистите, албумът е създаден с безброй невероятни сътрудници, продуценти, съавтори, инженери. Списъкът включва: Jesse Shatkin, Greg Kurstin, benny blanco, Jim-E Stack, Rosalía, bülow, Mark “Spike” Stent и други.

"Reasonable Woman" съдържание:

1. Little Wing

2. Immortal Queen (feat. Chaka Khan)

3. Dance Alone (Sia and Kylie Minogue)

4. I Had A Heart

5. Gimme Love

6. Nowhere To Be

7. Towards The Sun

8. Incredible (feat. Labrinth)

9. Champion (feat. Tierra Whack, Kaliii, Jimmy Jolliff)

10. I Forgive You

11. Wanna Be Known