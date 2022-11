Sia празнува петата годишнина на Everyday Is Christmas с ново дигитално издание Snowman Deluxe на хитовия празничен албум чрез Monkey Puzzle/Atlantic/Орфей Мюзик.

През петте години от първоначалното пускане, албумът е натрупал над 1,6 милиарда стриймвания в дигиталните платформи и над половин милиард гледания в YouTube на „Christmas Claymation Trilogy” (“Ho Ho Ho”, “Snowman”, “Candy Cane Lane”).

Луксозното издание добавя три нови песни: „Naughty & Nice“, „12 Nights“ и „3 Minutes ‘Til New Years“, както и нов ремикс на платинено сертифицираната празнична класика „Snowman“.

Феновете могат да закупят оригиналния дългосвирещ албум с 10 песни Everyday Is Christmas на винил Snowman White, ексклузивно в Amazon.

Everyday Is Christmas (Snowman Deluxe Edition) траклист:

1. Santa's Coming For Us

2. Candy Cane Lane

3. Snowman

4. Snowflake

5. Ho Ho Ho

6. Puppies Are Forever

7. Sunshine

8. Underneath the Mistletoe

9. Everyday Is Christmas

10. Underneath the Christmas Lights

11. Round and Round

12. Sing for My Life

13. My Old Santa Claus

14. Pin Drop

15. Santa Visits Everyone

16. Naughty & Nice

17. 12 Nights

18. 3 Minutes 'Til New Years

19. Snowman (Slowed Down)

20. Snowman (Sped Up)

Sia продължава да доминира в ефира на радиостанциите, тъй като нейният платинен хит „Unstoppable“ достигна номер 1 в радио AC и продължава да се изкачва в класациите на Pop & Hot AC три години след първоначалното си пускане. Песента е използвана в повече от 3 милиона уникални видеоклипа в TikTok и е прекарала над 260 последователни дни в глобалния Топ 200 на Spotify.

Деветкратно номинираната за Grammy - Sia затвърди ролята си на една от най-големите звезди днес, търсени автори на песни и завладяващи изпълнители на живо. Миналата година Sia си партнира с NASA за видеоклип към нейната песен „Floating Through Space“, за да отпразнува тестовия полет на хеликоптера “Ingenuity” на Марс. През 2019 г. тя си партнира с Diplo и Labrinth, за да формира групата LSD. Техният дебютен албум, Labrinth, Sia & Diplo Present... LSD има повече от 1 милиард стриймвания до момента. Тя издаде номинирания за Grammy „This Is Acting” (Monkey Puzzle/RCA Records) през 2016 г. с одобрение от критиката, последван от разпродаденото й турне Nostalgic For The Present World Tour. През 2017 г. тя издаде евъргрийн празничната колекция „Everyday Is Christmas”. Тя има повече видеоклипове в “Billion Views Club” в YouTube от всяка друга жена на планетата. Наред със собствените си успехи, Sia също е написала глобални хитове за най-големите съвременни изпълнители, включително Beyonce, BTS, David Guetta, Rihanna, Britney Spears, Katy Perry, Ozuna и много други.