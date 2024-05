Sia издаде десети студиен албум

Глобалната суперзвезда Sia издаде първия си истински албум от 2016 г. насам.

„Reasonable Woman“ е изпълнен с вида поп съвършенство, което само Sia може да създаде, включва песни от по-високо ниво като „Fame Won’t Love You” с участието на Paris Hilton, денс хита „Dance Alone“ с участието на Kylie Minogue и “ Incredible” с участието на Labrinth, заедно с нечувани досега песни като “Immortal Queen” с участието на Chaka Khan, която наскоро застана до Sia на церемонията по въвеждането в Залата на славата на рокендрола през 2023 г. Друг забележителен хит е "Champion" с участието на Tierra Whack, Kaliii и Jimmy Jolliff.

Издадените до момента песни от „Reasonable Woman“ вече са събрали над 200 милиона стриймвания в световен мащаб. “Gimme Love” получи платинен сертификат във Франция и златен в Белгия още преди записът да излезе.

Преди дни Sia получи награда APRA за най-слушано австралийско издание в чужбина.

В допълнение към гост-изпълнителите, албумът, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, е създаден заедно с безброй невероятни сътрудници, продуценти, съавтори, инженери, звезди от поп пейзажа. Списъкът включва: Jesse Shatkin, Greg Kurstin, benny blanco, Jim-E Stack, Rosalía, bülow и други.

На света няма друг артист като Sia. Опитайте да се сетите за изпълнител, превърнал се от инди-поп певец в глобална поп суперзвезда за малко повече от десетилетие в своята кариера. Опитайте се да си представите същата тази глобална поп суперзвезда да пише и продуцира музика за някои от най-емблематичните звезди на нашето време. И тогава помислете как Sia Furler е натрупала толкова много стриймвания и хитове (6 в „Billions Club“ на Spotify до момента…) като същевременно никога не показва лицето си, никога не прави компромис с артистичната си визия и никога не позволява някой друг да ѝ казва какво означава да си поп звезда.

Удивително е да си представим, че някой артист може да постигне дори само едно от тези неща, да не говорим за всичките заедно, в хода на кариера, която продължава да достига нови висоти. Струва си да се повтори: в света няма артист като Sia.

Снимка: Орфей Мюзик

Reasonable Woman – траклист:

1. Little Wing

2. Immortal Queen (feat. Chaka Khan)

3. Dance Alone (Sia and Kylie Minogue)

4. I Had A Heart

5. Gimme Love

6. Nowhere To Be

7. Towards The Sun

8. Incredible (feat. Labrinth)

9. Champion (feat. Tierra Whack, Kaliii, Jimmy Jolliff)

10. I Forgive You

11. Wanna Be Known

12. One Night

13. Fame Won’t Love You (feat. Paris Hilton)

14. Go On

15. Rock and Balloon