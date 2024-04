Sabrina Carpenter издаде нов сингъл

Sabrina Carpenter пусна нов сингъл.

Той е озаглавен "Espresso" и негови автори са самата Sabrina, носителката на наградата GrammyAmy Allen ("Feather"), Julian Bunetta ("Nonsense","Lose Control" на Teddy Swims, "Story of My Life" на One Direction) и Steph Jones ("Nonsense").

"Espresso" следва хита на Sabrina - "Feather" - от албума ѝ emails i can't send fwd:, който е #1 в американското поп радио за втора поредна седмица. Sabrina приключи едногодишно световно турне, включително първите си хедлайнерски дати, както и концерти към ERAS Tour на Taylor Swift.

"Espresso" бележи началото на нова ера за поп звездата и се вписва идеално в нейния свят - класически, вечен и дързък. По-късно днес излиза и официалният музикален видеоклип, създаден от Dave Meyers, режисьорът, който стои зад едни от най-гледаните клипове на Ariana Grande, Bad Bunny и Harry Styles.

След като става част от Island Records, Sabrina издава множество хитови сингли - "Skin", "Fast Times", "Vicious", "Because I Liked A Boy" и "Nonsense", който наскоро получи платинен сертификат в САЩ. Петият ѝ студиен албум "emails i can't send" се появява в класацията "Best Of 2022" на Rolling Stone и Billboard и включва първия #1 на Sabrina в Top 40 - сингъла"Feather". Платинената песен също така достигна №26 в Billboard Hot 100 и до момента е събралa над 600 млн. стрийма в световен мащаб.

Снимка: Анимато Мюзик / UMG

Sabrina Carpenter е очаровала милиони зрители като певица, автор на песни, актриса и млада модна икона. В допълнение към нарастващия ѝ списък с актьорски и музикални постижения, тя заема място в престижната селекция "30 под 30" на Forbes, а миналата седмица бе представена като най-новото лице на SKIMS на Kim Kardashian.