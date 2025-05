Излезе вторият сингъл от „F1®THE ALBUM“

След вълнуващото стартиране на „F1®THE ALBUM“, допълнено с епично разкриване на списъка с изпълнители, наелектризиращ първи сингъл и впечатляващо събитие в Маями, Atlantic Records издаде най-новата песен от завладяващия звезден музикален спътник на динамичния, изпълнен с екшън филм на Apple Original Films – „F1® THE MOVIE“, с участието на Brad Pitt и режисиран от Joseph Kosinski („Top Gun: Maverick“).

Саундтракът продължава да се разгръща с пленителния нов сингъл „Messy“ от глобалната поп икона ROSÉ, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Продуцирана от Lostboy & Burns, песента пристига заедно с официален музикален видеоклип с участието на ROSÉ и на звездите от „F1® THE MOVIE“ – Brad Pitt и Kerry Condon, в ексклузивни и невиждани досега кадри от филма.

ROSÉ беше сред звездите от саундтрака, които присъстваха на завладяващото събитие на „F1® THE ALBUM“ на Formula 1 crypto.com Miami Grand Prix 2025. Проведено в частна VIP ложа, само на няколко метра от официалните гаражи на отборите от FORMULA 1, преживяването „F1 THE ALBUM“ вдъхна живот на измисления състезателен отбор от филма – APXGP, с пресъздаване на истинския им гараж от филма. Притежателите на пропуски имаха възможността да се насладят на интерактивни игри, състезателни симулатори, филмови сувенири и официален преглед на албума с участието на таланти от филма и саундтрака, включително Kerry Condon, Jerry Bruckheimer, Tiësto, Dom Dolla, Don Toliver, Sexyy Red, Roddy Ricch, Myke Towers и Burna Boy. За да отпразнуват допълнително официалния анонс на „F1® THE ALBUM“, имената на гаражите на пилотите от FORMULA 1 бяха заменени с тези на изпълнителите от саундтрака. Международната икона, носител на награда GRammy – Tiësto, влезе в историята на FORMULA 1, превръщайки се в първия артист с хедлайн изпълнение от моста над стартовата линия мигове преди обиколката и от подиума след състезанието, завършвайки един наистина запомнящ се и знаменателен Grand Prix уикенд.

„Messy“ беше предшестван от вълнуващия първи сингъл от саундтрака – „Lose My Mind“, на мултиплатиненият рапър, певец, автор на песни и изпълнител на „Cactus Jack“ от Хюстън – Don Toliver, с участието на мултиплатинената звезда, носителка на награда Grammy – Doja Cat. Продуцирано от Ryan Tedder, хипнотичното парче, което използва семпъл от „F1 Movie Theme“ на композитора, носител на „Oscar“ – Hans Zimmer, се появи заедно с не по-малко наелектризиращ официален музикален видеоклип, който вече е събрал над 3,5 милиона гледания – гледайте ТУК. След излизането си, парчето веднага беше посрещнато с бурни аплодисменти, като „ROLLING STONE“ заяви: „С това ново обединяване между Don Toliver и Doja Cat, „F1“ може би се готви да се превърне във филмовият саундтрак на годината“, а Billboard го описва като „блестящо, пропито със синтезаторно звучене клубно парче, което демонстрира копринената мелодична жилка на Don Toliver и завладяващото римуване на Doja Cat“.

От лейбъла, който ви представи награждаваните саундтракове към блокбъстърите „Barbie The Album“, „Twisters: The Album“, „The Greatest Showman“, „Suicide Squad: The Album“ и други, „F1® THE ALBUM“ се състои от чисто нови парчета от вълнуваща плеяда от звездни изпълнители, включително Ed Sheeran, Tate McRae, RAYE, Burna Boy, ROSÉ, Roddy Rich, Dom Dolla, Chris Stapleton, Tiësto, Sexyy Red, Myke Towers, Madison Beer, Peggy Gou и други. Вижте по-долу пълния списък с песни.

„F1® THE ALBUM“ е продуциран и ръководен от многократния носител на награда Grammy (7-кратно номиниран), президента на Atlantic Records West Coast – Kevin Weaver (продуцирал саундтраковете към „Barbie The Album“, „The Greatest Showman“, „Suicide Squad“, „Daisy Jones & The Six“, „Birds Of Prey“), заедно с изпълнителния вицепрезидент на Atlantic Records и съвместен ръководител на поп/рок мениджмънта – Brandon Davis, и старши вицепрезидент на Atlantic Records – Joseph Khoury. Обявен от „Rolling Stone“ за „саундтрак гуру“, Weaver е продуцирал множество мултиплатинени саундтрак проекти, с десетки милиони продадени албуми по целия свят. Допълнителни ключови участници в проекта са изпълнителните продуценти на саундтрак албуми – Joseph Kosinski и Jerry Bruckheimer, както и музикалните супервайзъри David Taylor и Jake Voulgarides.

„F1® THE ALBUM“ вече е наличен за предварителна поръчка ТУК и ще излезе на 27-ми юни, заедно с премиерата на пълнометражния филм, разпространяван по целия свят от Warner Bros. Pictures.



ЗА F1® THE MOVIE:

От Apple Original Films, Warner Bros. Pictures и режисьорите на „Top Gun: Maverick“ идва вълнуващият, изпълнен с екшън пълнометражен филм „F1® THE MOVIE“ с участието на Brad Pitt и режисиран от Joseph Kosinski. Филмът е продуциран от Jerry Bruckheimer, Kosinski, седемкратния световен шампион на FORMULA 1 – Lewis Hamilton, Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner и Chad Oman.

Наричан „най-великият, който някога е съществувал“, Sonny Hayes (Brad Pitt) е най-обещаващият феномен във Формула 1 през 90-те години на миналия век, докато инцидент на пистата почти не слага край на кариерата му. Тридесет години по-късно, той е състезател по поръчка, към когото се обръща бившият му съотборник Ruben Cervantes (Javier Bardem), собственик на отбор от Формула 1, изправен пред предизвикателства, който е на ръба на колапса. Ruben убеждава Sonny да се върне във Формула 1 за последен шанс да спаси отбора и да бъде най-добрият в света. Той ще кара редом с Joshua Pearce (Damson Idris), самоувереният новобранец на отбора, решен да прави нещата според собственото си темпо. Но докато двигателите реват, миналото на Sonny го застига и той открива, че във Формула 1 съотборникът му е най-жестокият му конкурент – и не можеш да извървиш сам пътя към изкуплението.

Във „F1® THE MOVIE“ участват още Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia и Javier Bardem, а снимките са направени по време на реални Grand Prix уикенди, докато отборът се състезава срещу титаните на спорта. Kosinski режисира по сценарий на Ehren Kruger. Изпълнителен продуцент е Daniel Lupi. Зад кадър с Kosinski си сътрудничи неговият творчески екип, включително операторът Claudio Miranda, дизайнерите на продукцията Mark Tildesley и Ben Munro, монтажистът Stephen Mirrione, дизайнерът на костюмите Julian Day, кастинг директорът Lucy Bevan и композиторът Hans Zimmer.

Apple Original Films представя една продукция на Monolith Pictures / Jerry Bruckheimer / Plan B Entertainment / Dawn Apollo Films, филмът на Joseph Kosinski – „F1® THE MOVIE“, разпространяван в цял свят от Warner Bros. Pictures, който излиза в кината и IMAX на 27-ми юни 2025 г.в САЩ и в международен мащаб от 25 юни 2025 г.

ЗА ROSÉ:

Глобалната икона ROSÉ разбива рекорди, изявява се на най-популярните сцени и събира милиони фенове по целия свят, както като солистка, така и като член на една от най-продаваните момичешки групи на всички времена – BLACKPINK. Първият студиен албум на корейско-новозеландската суперзвезда – „rosie“, и хитовият сингъл „APT.“ с Bruno Mars отбелязаха най-успешния дебют/най-добре класирал се албум в „Billboard 200“, най-високо класирала се песен в „Billboard Hot 100“ и първият сингъл от корейска изпълнителка, достигнал #1 в класацията на радиостанциите с формат Top 40 в САЩ. Междувременно ROSÉ е неудържима сила в модата като глобален посланик на известни марки, включително „Saint Laurent“, „Tiffany & Co“, „Rimowa“ и „Puma“. Нейното влияние в музиката, модата и филантропията показа, че тя е доказателство за растежа на корейското влияние в музиката и модата в световен мащаб.

F1® THE ALBUM

TRACKLIST



1. Don Toliver - Lose My Mind (feat. Doja Cat)

2. Dom Dolla - No Room for A Saint (feat. Nathan Nicholson)

3. Ed Sheeran - Drive

4. Tate McRae - Just Keep Watching

5. ROSÉ - Messy

6. Burna Boy - Don't Let Me Drown

7. Roddy Ricch - Underdog

8. RAYE - Grandma Calls The Boy Bad News

9. Chris Stapleton - Bad As I Used To Be

10. Myke Towers - Baja California

11. Tiësto & Sexyy Red - OMG!

12. Madison Beer - All At Once

13. Peggy Gou - D.A.N.C.E

14. PAWSA - Double C

15. Mr Eazi - Attention

16. Darkoo - Give Me Love

17. Obongjayar - Gasoline