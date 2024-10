Robin Schulz и CYRIL със съвместен трак

Robin Schulz и CYRIL се събраха за сътрудничество, което със сигурност ще запали света.

Schulz, най-успешният германски солов изпълнител в международен план, може да се похвали с над 850 международни златни награди, повече от 13 милиарда стриймвания и 30 милиона продадени еквивалентни единици.

CYRIL, междувременно, бързо се превръща в един от най-обсъжданите нови таланти на годината, след като оглави официални еърплей ни класации и класации на Shazam в множество страни с пробивния си хит "Stumblin' In". Той дори получи две номинации за наградата Aria в родината си Австралия. И ако това не е достатъчно, вокалите на песента идват с любезното съдействие на американския певец и автор на песни Sam Martin , известен с оглавяващите класациите си колаборации с David Guetta за хитове като "Lovers On The Sun" и "Dangerous".

„World Gone Wild“ навлиза в един хаотичен свят, но става въпрос за намиране на комфорта на човек, който носи мир, независимо колко бурен е животът. Песента включва семпъл от емблематичния химн на Fat Boy Slim от 1999 г. "Right Here, Right Now", смесвайки носталгия със свежа енергия. Започва нежно, подобно на историята, която разказва – за среща на двама непознати в една нощ, която променя всичко. „Разговаряхме навън до изгрев слънце“, разказва текстът, улавящ онази рядка, магическа връзка, когато времето е спряло.

Продукцията на песента перфектно отразява емоционално и завладяващо настроение. Schulz и CYRIL вплитат деликатни нотки на пиано и ефирни струни, бавно осветявайки самото място, където тези два живота се пресичат: „Тази тъмна уличка се чувстваше като рай“, пее Sam Martin. Докато песента достигне до първата си наелектризираща целувка – “когато най-накрая се срещнат“ – продукцията експлодира от емоция. Schulz и CYRIL вдъхват нов живот на незабравимата мелодия на Fat Boy Slim, изработвайки симфонична конструкция, подчертанa от грациозни брейкбийтове.

„World Gone Wild“ от Robin Schulz & CYRIL с участието на Sam Martin вече е на пазара чрез Warner Music Central Europe/Орфей Мюзик.

За Robin Schulz:

DJ и продуцент Робин Шулц е най-успешният международен солов артист на Германия за всички времена. Роден и израснал в град от 160 000 души в северозападна Германия, той се превърна в глобална сензация със своята много специална комбинация от хаус, електро и поп музика. DJ и продуцент от Оснабрюк, Германия, получи над 850 международни златни награди за повече от 13 милиарда стриймвания и над 30 милиона продажби. С общо 15 хита №1 Schulz е и най-успешният артист в немското радио. В допълнение към разпродадените турнета в цяла Европа, Съединените щати, Азия и Австралия, Schulz е имал изпълнения на всички големи фестивали, включително престижния лондонски iTunes Festival, Ultra Music Festival в Маями, Tomorrowland Festivals в Белгия и Бразилия, и е редовни изпълнения в Pacha Ibiza.

За CYRIL:

CYRIL е роденият в Австралия изпълнител, който стои зад две от най-горещите парчета в момента – "Stumblin' In" и неговия ремикс на "The Sound of Silence" на номинираните за награда „Grammy“ Disturbed. Роден и израснал в провинцията на регионална Австралия и сега базиран в Дарвин, CYRIL – продуцент, диджей и мултиинструменталист (свири на китара, пиано и барабани), има предизвикателно пътуване от тийнейджър до възрастен. Той се бори с лични проблеми и трудности, каращи го понякога да изоставя музикалните си стремежи. Но едно нещо остава непроменено: той винаги държи лаптопа и китарата си близо до себе си, поддържайки мечтата си жива и непрекъснато усъвършенствайки таланта си. Най-успешният момент за него досега идва в края на 2023 г. с издаването на „Stumblin' In“, който първоначално избухна в TikTok, преди да завладее стрийминг платформите и радиостанциите. Тракът стана #1 най-въртяна песен в ефира в страни като Германия, Полша, Австралия, Нова Зеландия и други, също така влезе в някои от най-големите плейлисти на Spotify и Apple. До момента CYRIL може да се похвали с впечатляващите над 250 милиона стриймвания, стои на върха на класациите в Shazam в над 20 различни държави, получава платинени и златни сертификати в множество различни държави и има повече от 800 хиляди последователи в социалните мрежи. С такава ясна и неограничена траектория, очаквайте да чуете много повече от CYRIL през 2024 г. и след това.