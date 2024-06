Robin Schulz издаде нов сингъл

Току-що завършил турнето си в САЩ "on a high in LA", Robin Schulz се подготвя за това, което ще бъде наистина епичен европейски летен сезон, включително неговото много известно участие в Pacha Ibiza.

За да даде тон на тези вълшебни летни нощи, диджеят, продуцент и суперзвезда издава най-новия си сингъл „Only Way Is Up“. Заглавието казва всичко: „Пътят е само напред и нагоре!“ Парчето включва прочувствените вокали на всепризнатата британска певица и автор на песни Izzy Bizu. Песента излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

От самото начало текстовете на Izzy Bizu ни напомнят, че изкачването към величието е изпълнено с предизвикателства. „Паднах от големи височини / Но виждам оттук“, пее тя, черпейки от богатата си история на хитове като „White Tiger“ и сътрудничество с велики изпълнители като David Guetta, Kungs, ODESZA и Vintage Culture. „I'm getting ready let's go“, текстът е вдъхновяващ, докато музикалната поп продукция на Robin Schulz, пълна със завладяващи мелодии, мелодични хаус пиана и енергизиращ ритъм, ни тласка напред по нашето възходящо пътуване.

Снимка: WMG



„Този град е красив с блясъка си/чувствам, че озарява душата ми“, пее Bizu, улавяйки трансформиращата сила на успеха. И така, какво чакаме? Единствения път е нагоре!

"Only Way Is Up“ от Robin Schulz с участието на Izzy Bizu вече е достъпен навсякъде чрез Warner Music Central Europe.

За Robin Schulz:

Robin Schulz, диджей и продуцент, носи титлата на най-успешния международен солов изпълнител на Германия за всички времена. През 2023 г. неговият лейбъл Warner го призна за рекордните му постижения с 15 награди. Schulz е получил общо 850 международни златни награди, с над 13 милиарда стриймвания и 20 милиона продажби. Той е постигнал 15 хита номер 1 и е най-успешния изпълнител в немското радио. Schulz е имал изпълнения на големи фестивали по целия свят, включително фестивала iTunes в Лондон, Ultra Music Festival в Маями и фестивалите Tomorrowland в Белгия и Бразилия. Той също така е редовен диджей в Pacha Ibiza, в допълнение към разпродадените турнета в Европа, Съединените щати, Азия и Австралия.

Снимка: WMG

За Izzy Bizu:

Откакто спечели наградата „BBC Introducing Artist of The Year“ и беше номинирана за наградата „BRITs Critic's Choice“ през 2016 г., Izzy Bizu се превърна в един от най-вълнуващите и динамични артисти на британската музикална сцена. Освен че създава своя собствена музика – миналата година нейната песен „White Tiger“ се превърна в хит с над 110 милиона стриймвания в Spotify – тя също е търсена като изпълнител и наскоро си сътрудничи с David Guetta & Kungs, ODESZA и Vintage Culture. Музиката на Izzy е повлияна от различни жанрове и култури, отразявайки нейното израстване между Лондон, Етиопия и Бахрейн. Нейната музика съчетава поп мелодии с инди вибрации и прочувствени текстове, вдъхновени от дълбока любов към соула и джаза.