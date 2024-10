Роби представи новата си песен в студиото на радио N-JOY.

Изпълнителят, който е едната половинка на група МОЛЕЦ, стана част от шоуто "Над нещата" с VenZY и разказа повече за парчето "Тихо".

Чуйте интервюто в аудиофайла на страницата.