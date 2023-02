Rihanna ще пее на наградите Oscar

Rihanna ще направи свое изпълнение на наградите Oscar.

Седмици след брилянтното си представяне в полувремето на Super Bowl през 2023 г., звездата от Барбадос ще изпълни „Lift Me Up“ от саундтрака на „Черната пантера: Уаканда завинаги“ на Marvel.

Това ще се случи по време на телевизионното предаване на филмовите награди на 12 март, съобщиха от Академията за филмово изкуство и наука.

„Lift Me Up“ е написана съвместно от Rihanna, Tems, Ludwig Göransson режисьора на филма Ryan Coogler.

Баладата е номинирана за най-добра оригинална песен на тазгодишните Оскари, отбелязвайки първата номинация на Риана за престижната награда.

„Уаканда завинаги“ е номиниран за пет Оскара този сезон и влезе в историята със своята звезда Анджела Басет, която спечели първата актьорска номинация за филм на Marvel. Басет спечели една предишна актьорска номинация за ролята си на Тина Търнър в биографичния филм за Търнър от 1993 г. „What’s Love Got to Do With It?“.

„Hold My Hand“ на Lady Gaga и BloodPop, написана за „Топ гън: Маверик“, също е номинирана в категорията Най-добра оригинална песен. Други филми с номинирани песни са „Tell It like a Woman“, „RRR“ и „Everything Everywhere All at Once“.

Въпреки че е едва в началото си, изглежда 2023 г. ще е много специална за деветкратната носителка на награда Grammy. По-рано този месец тя обяви, че очаква още едно дете от рапъра A$AP Rocky след Super Bowl.