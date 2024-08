Ravyn Lenae издаде втори албум

Ravyn Lenae издава дългоочаквания си втори албум.

„Bird’s Eye“ включва вече издадени сингли „One Wish“ с участието на Childish Gambino, „Dream Girl“ с Ty Dolla $ign, „Love Me Not“ и „Love Is Blind“.

Продуциран от носителя на награда Grammy – Dahi (Kendrick Lamar, Steve Lacy, Kelela, SZA), „Bird’s Eye“ демонстрира способността на Ravyn да смесва с лекота жанровете, които са формирали нейното артистично изкуство до момента, като същевременно разширява нейната звукова вселена с многопластова, душевна музика.

„Bird’s Eye“ пристига две години след новаторския дебют на Lenae с „HYPNOS“, който ѝ спечели одобрението на критиците от издания като NPR, Pitchfork, Harper’s Bazaar, Billboard, The Guardian и The Washington Post. Периодът между издаването на „HYPNOS“ и „Bird’s Eye“ беше белязан от вида радикална промяна, очаквана от някой в началото на двайсетте, макар и особено предизвикателна за Lenae, след като се изстреля на глобалната сцена. Растежът, преживян по това време, е най-добре демонстриран от „Bird’s Eye“ – произведение, в което Lenae се е оставила да изследва своите музикални желания, освободена от очакванията си как трябва да звучи, с помощта на сътрудничеството на Dahi.

Говорейки за тази лична еволюция, тя споделя: "Едно от най-красивите неща при създаването на „Bird’s Eye“ беше количеството размисъл, което беше необходимо, за да се разкаже наистина една ясна и честна история. Навлизането в най-скритите кътчета на пътуването ми досега беше толкова възнаграждаващо в много отношения, но е най-смислено, когато се прояви в осезаема промяна в живота ми".

Ravyn отпразнува издаването на албума заедно със стотици фенове в Lower East Side в Ню Йорк в сътрудничество с le PERE и Pigeons & Planes. Преди хедлайн турнето си тази есен Ravyn ще свири на „The Best Day Ever Fest“ на Aminé в родния му град Портланд, Орегон, и ще се събере отново на сцената с колегата си Omar Apollo за еднократно изпълнение в легендарния „Red Rocks Park and Amphitheatre“ на 26-ти септември.

Изданието на Atlantic Records „Bird’s Eye“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.