Rag'n'Bone Man празнува живота с нов албум

След успеха на синглите „Rush of Blood“, „What Do You Believe In?“ и „Pocket“, британският вокалист Rag'n'Bone Man ги обединява, заедно с още 14 парчета, в следващия си студиен проект.

Той се казва „What Do You Believe In?“ и изследва универсалните въпроси, свързани с живота, като подчертава значението на семейството като източник на сила и утеха.

Умението на Rag'n'Bone Man да съчетава честни разкази с модерна продукция, отново се проявява с пълна сила. „What Do You Believe In“ показва еволюцията му като изпълнител, комбинирайки соул с елементи на хип-хопа от 2000-та година - жанр, който е оказал огромно влияние върху в музикалното му творчество.

Снимка: FionaGarden

Артистът споделя: „Въпреки че съм притеснен от излизането на новия албум и какво ще кажат хората за него, когато поставя винила на грамофона, чувам, че съм че съм направил нещо истинско. С този запис празнувам живота и всички негови обрати. Направен с любов.“

Наскоро Rag'n'Bone Man изпълни песента „Rush of Blood“ на фестивала „Montreux Jazz Festival“ и беше гост в предаването на Graham Norton, където представи на живо „Pocket“.

Rory Charles Graham, както е истинското му име, завладява света с дебютния си албум „Human“. Проектът става четири пъти платинен в Обединеното кралство и мултиплатинен в други 27 държави, превръщайки се в най-бързо продавания дебютен запис от мъж изпълнител през това десетилетие. А последният му проект „Life By Misadventure“ дебютира на 1-во място и прекарва 7 седмици в Топ 10, което го превръща в най-бързо продавания албум на солов артист през 2021 г. С над 9 милиарда стрийма в световен мащаб, Rag'n'Bone Man е глас, който е признат по цялото земно кълбо.