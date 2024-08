Rag'n'Bone Man издаде втори сингъл от предстоящия си нов албум.

Парчето е озаглавено "Rush Of Blood" и идва придружено от официално лирик видео.

39-годишният Rory Charles Graham, както е рожденото име на артиста от Англия, ще издаде трития си студиен албум под заглавието "What Do You Believe In? на 18 октомври.

Изпълнителят описва „What Do You Believe In?” като албум, наблягащ на стиловете хип-хоп, соул и блус.

Фокусирайки се върху темите за любовта, загубата, надеждата и себеанализа, певецът-композитор призовава слушателите да размишляват върху собствените си убеждения и емоции.

В изявление за издаването на албума, Rag'n'Bone споделя: „What Do You Believe In?“ е резултат на това, което чувствам в този момент, в точно този период от житейския ми път - той представлява радост, любов и щастие“.

За написването на албума той пътува, за да се срещне с композитори и текстописци в Лондон, Лос Анджелис и Ню Йорк. „Като автор се чувствам отговорен към аудиторията си да облека скучните прилагателни „тъжен“ и „щастлив“ в много по-интригуващи изрази. Трябва да заведеш хората на малко пътешествие - това е в общи линии истинският живот“, продължава той. „Писането на песни винаги е продължение на моите емоции“.

Малко след излизането на „What Do You Believe In?“, Rag'n'Bone Man ще тръгне на турне. Първо ще зарадва феновете си в родната Великобритания с няколко концерта, а след това ще обиколи няколко големи града в Европа – Хамбург, Амстердам, Берлин и др., а Париж ще запази за финалното шоу.