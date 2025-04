Прея беше гост на радио N-JOY.

Певицата стана част от шоуто "Над нещата" с VenZy, за да представи новата си песен „MÓMA“.

Парчето е резултат от сесия на Прея с румънския музикален продуцент Алекс Паркър.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

