Предстои втори уикенд на One Dance Festival в Пловдив

Вече втора седмица Пловдив е столицата на съвременния танц!

До 8 юни градът ще се потопи в магията на One Dance Festival – едно от най-вълнуващите културни събития в България, което тази година отбелязва своето 17-то издание с изключителна програма и международно участие.

Очакват ни спектакли на открито, интензивни танцови класове и селекция от най-новите и дръзки творби на световни и български хореографи. Сред тях са звезди като Чериш Мензо (Белгия), Христос Пападопулос (Гърция), както и впечатляващите български творци като Неда Ружева.

Чуйте повече за събитието в интервюто на водещата на шоуто "От 10 до 2" Нейа с артистичния директор и куратор на One Dance Festival Елианна Лилов в аудиофайла на страницата.