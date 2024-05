Политаме със Злосторница в кината и IMAX от 29 ноември

Този ноември, след две десетилетия на сцената, един от най-успешните и дълго играни мюзикъли на всички времена прави своя дългоочакван преход към големия екран с грандиозното киносъбитие Злосторница.

Мащабната фентъзи продукция разказва историята на младите вещици от Оз: неразбраната поради необичайната си зелена кожа и все още не открила истинската си сила Елфаба и тънещата в богатство, привилегии и амбиции и все още търсещата истинското си призвание Глинда. В ролята на Елфаба ще видим носителката на „Еми“, „Грами“ и „Тони“ Синтия Ериво (Harriet), а Глинда е изиграна от носителката на „Грами“ и мултиплатинена изпълнителка Ариана Гранде (Don't Look Up).

В Злосторница Глинда и Елфаба се запознават в университета Шиз във фантастичната страна Оз и при все различията им, между тях възниква силна и дълбока връзка. След среща с Чудния вълшебник от Оз, тяхното приятелство достига до кръстопът и животът им поема в различни посоки. Водена от непоколебимото си желание за популярност, Глинда е съблазнена от властта, докато решимостта на Елфаба да остане вярна на себе си и на хората около нея има неочаквани и шокиращи последици за бъдещето ѝ. По време на необикновените им приключения в Оз, съдбите на Глинда и Елфаба остават неизменно свързани, превръщайки се в иконичните Глинда Добрата и Злата вещица от Запад, които познаваме от безсмъртното произведение на Л. Франк Баум Вълшебникът от Оз.

С ексклузивния трейлър на Злосторница пред нас се разкрива реализираният с огромно въображение и талант неповторим свят на Оз, запознаваме се с Глинда и Елфаба и правим началните си стъпки по пътя с жълтите павета, в края на който ни очаква забележително киноизживяване с внушителен мащаб, хумор и не на последно място, невероятна музика. Великият вълшебник от Оз ни призовава в Изумрудения град от 29 ноември само в кината.

Освен с размаха на визията си, Злосторница впечатлява и с невероятния си, изключително талантлив творчески екип. Наред с великолепните Синтия Ериво и Ариана Гранде, в актьорския състав се включват носителката на „Оскар“ Мишел Йео като царствената директорка на университета Шиз Мадам Морибъл; Джонатан Бейли като Фийеро, измамен и безгрижен принц; номинираният за „Тони“ Итън Слейтър като Бок, алтруистичен ученик от Дъвчащите; Мариса Боуд в пълнометражния си дебют като Несароуз, любимата сестра на Елфаба; и попкултурната икона Джеф Голдблум като легендарния Вълшебник от Оз.

Сред останалите актьори са номинираният за „Еми“ Боуен Йънг и Бронуин Джеймс като коварните приятели на Глинда Фани и ШенШен; номинираната за „Тони“ Кеала Сетъл като Мис Кодъл – нов герой, създаден за филма; и четирикратният носител на „Еми“ Питър Динклидж като гласа на д-р Диламонд.

Режисьор на Злосторница е Джон М. Чу (Луди богаташи, Във висините), а сценарият е на Уини Холцман – по мюзикъла Wicked на легендарния носител на „Грами“ и „Оскар“ композитор Стивън Шварц и Уини Холцман, базиран на книгата Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West на Грегъри Магуайър, който от своя страна е вдъхновен от Вълшебникът от Оз на Л. Франк Баум. Продуценти са Марк Плат и Дейвид Стоун.

Снимка: Форум Филм България

Политаме със Злосторница в кината и IMAX от 29 ноември. Дублиран и субтитриран.