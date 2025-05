PinkPantheress издава втори микстейп

PinkPantheress издава дългоочаквания си втори микстейп Fancy That.

В чест на това, PinkPantheress пусна музикален видеоклип към водещия сингъл „Illegal“.

В „Illegal“ PinkPantheress преработва „Dark and Long (Dark Train)“ на Underworld в хипнотично изследване на възприеманото и забраненото желание. Режисирано от Ethan & Tom, музикалното видео започва с разговор между PinkPantheress и Sekou Diaby (Boarders), след което Sekou е пуснат в анимирания си тартанов, подобен на пътешествие, пейзаж на сънищата, където тя играе едновременно муза и единственото му бягство.

Говорейки за „Illegal“, PinkPantheress казва: „Illegal е като завръщане у дома, гаражно е, сурово и ме връща там, откъдето започнах с музиката. Винаги съм обичала тази сурова, късна нощна енергия, а семплингът от Underworld се усещаше като идеалния начин да се докосна до този дух, като същевременно го направя свой.“

Написана и продуцирана от PinkPantheress, „Fancy That“ е създаден съвместно с aksel arvid, Count Baldor, phil, Oscar Scheller, The Dare и други, обединявайки колектив от творчески умове, които да оформят най-новата ѝ звукова еволюция. Докато тя навлиза в нейната забавна кич ера, вкоренена в британската култура, проектът с 9 песни демонстрира характерните ѝ вокали и размиващо жанровите граници звучене. Този микстейп бележи нова глава за PinkPantheress, докато тя демонстрира ново ниво на интимност. „Fancy That“ е свидетелство за музикалния талант на PinkPantheress, включващо семпли и интерполации от Panic! at the Disco през Jessica Simpson до Basement Jaxx, докато тя с лекота съчетава класики и скрити съкровища с характерната си заразителна продукция. Вторият микстейп ще включва представения с тийзъри „Illegal“ заедно с наскоро издадения сингъл „Tonight“, предлагащи поглед към уникалния звуков пейзаж, който тя е създала. Пълен списък с песни – по-долу.

Говорейки за проекта, PinkPantheress казва: „Този проект е свързан с усещането на музиката в тялото ви. Исках да създам нещо в което танцът е част от историята. Развълнувана съм, че се върнах към продуцентските си корени за този проект и смятам, че това е моята модна ера, много кичозна и цветна. Сурово е, забавно и изцяло задвижвано от движение и съм толкова развълнувана да го споделя.“

PinkPantheress тръгна на турне за представяне на микстейповете, включително ексклузивно предварително представяне на живо в Banquet’s Pryzm през юни, преди дебютното си изпълнение на тазгодишния фестивал в Гластънбъри.

Заедно с „Fancy That“, PinkPantheress обяви участия в „O2 Academy Brixton“ в Лондон, където ще има изпълнения на 18-ти и 19-ти септември. Поръчайте предварително „Fancy That“ на https://shop.pantheress.pink/ до 9-ти април за ексклузивен достъп до предварителна продажба. Общата продажба започва на 14-ти април чрез www.pantheress.pink. Разпродаденото шоу на PinkPantheress в „Alexandra Palace“ миналата година получи блестящи отзиви, като „The Guardian“ и „NME“ му дадоха 4 звезди, а „The Forty-Five“ похвалиха: „Очакванията за шоу от такъв мащаб са неизбежно високи, но Pantheress далеч ги надхвърли, за да го направи запомнящо се.“ Аплодисментите продължиха и през северноамериканския етап, където „Exclaim!“ я приветства като „скромна суперзвезда“, а „Rolling Stone“ заяви: „Родена е звезда“.

Fancy That излиза чрез Warner Records UK/Орфей Мюзик.