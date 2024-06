Perrie с втори солов сингъл

Perrie, по-известна като член на бившата британска група Little Mix, издава второто си парче като солов артист.

След успеха на дебюта си „Forget About Us”, певицата решава да вдигне още по-високо летвата с „Tears“ – песен, която напълно отразява нейната същност, написана от мултиплатинения продуцент Ido (Justin Bieber, Camilla Cabello, Shawn Mendes) и Feli Ferraro.

Perrie споделя: „Това парче е за гладко излизане от лоша ситуация и за освобождаване от това, което се е случило в миналото. Това е моментът, в който се чувстваш силен и оставяш сълзите зад гърба си, защото си преминал успешно от другата страна. Наистина се надявам да го харесате“.

Изпълнителката излезе на сцената като самостоятелен изпълнител през април тази година с дебютния си солов сингъл „Forget About Us” и успехите не закъсняха. Той се изкачи директно в класацията за сингли Official Charts Top 10, оглави класацията Official Big Top 40 от Global за 2 седмици и бе номер 1 в британския радио ефир в продължение на 5 последователни седмици.

Снимка: Sony Music/Вирджиния рекърдс

Perrie прекарва последната година и половина в писане и записване на предстоящия си първия си самостоятелен албум. Почти цялата студийна колекция е създадена в дома ѝ в Лондон. Годеникът ѝ Alex предлага да превърнат неизползваната си трапезария в домашно студио, където изпълнителката да се разгърне и да освободи креативността си. Резултатът от съвместните им усилия е разнообразен музикален проект, който включва рок, диско, кънтри, смел поп с елементи от 80-те години.

„Да мога да кажа това, което искам и чувствам, е просто най-невероятното преживяване. Никога преди не съм го правила – затова исках да изследвам всичките си емоции и да ги превърна в музиката“, откровена е Perrie.