Pavell гостува в шоуто "Над нещата" с VenZy, за да представи дебютния си солов проект.

"3 поне" е секси R’n’B парче с нежно даунбийт звучене, което идва придружено и от официален видеоклип.

Водещият и гостът поговориха за това какво се случва с дуета Pavell & Venci Venc.

Също така колко е най-дългата работна сесия, която е имал върху песен и помни ли още коя е песента.

Кога Pavell се запалва необратимо по музката, както и какво му дава тя.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте разговора в аудиофайла на страница.