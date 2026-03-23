Остават по-малко от 10 дни до крайния срок за участие в конкурса “New University Talent“

Конкурсът за нова българска песен “New University Talent“ се провежда за трета поредна година и дава сцена на младите български таланти да покажат своя музикален талант.

Организатор е Нов български университет, в партньорство с радио N-JOY и музикалния лейбъл MUZE.

Какво ви очаква в третото издание?

Финалистите ще се качат на голяма сцена в заключителен концерт през юни, а победителят ще спечели:

- заснемане на професионален музикален видеоклип;

- разпространение в над 200 музикални платформи по света;

- излъчване на песента в радиоефира на N-JOY;

- възможност за запис на нова песен в модерните студиа на Радио-телевизионния център на НБУ.

Условия за участие:

* възраст между 15 и 35 години;

* авторска песен на български език;

* песента да не е публикувана или изпълнявана публично.

Победителите са двама - избор на журито и избор на публиката.

Екипът на “New University Talent”, заедно с лицата на конкурса и водещи на финалния концерт - МОНА и VenZy - вече очакват вашите песни!

Бъдете смели! Дори само участието е победа.

Краен срок: 31 март

Кандидатствайте тук.

Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община – Програма „Култура“.