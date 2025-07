Това лято във водата е по-безопасно! Филмите (не съвсем заслужено) са превърнали акулите в едно от най-страховитите създания на Земята, но на 25 юли, само в кината, ще открием нов вид убиец. В шокиращия хорър трилър "Опасни зверове" на режисьора на The Loved Ones и The Devil’s Candy Шон Бърн, истинският хищник не е във водата. Той е на лодката.

В "Опасни зверове" слънчевите лъчи, искрящата водна повърхност и необятният син хоризонт се оказват декор на зловеща игра на оцеляване. Младата сърфистка и бунтар Зефир попада в плен на Тъкър – харизматичен социопат, който използва своята лодка като снимачна площадка за извратените си филми, в които хвърля жертвите си на вече свикнали с вкуса на човешко месо акули. Без никаква перспектива за спасение, вързана и принудена да гледа патологичните издевателства на своя похитител, Зефир трябва да използва всяка част от своя интелект, воля и дух, за да избяга жива от този плаващ ад.

Трейлърът на "Опасни зверове" ни поднася стилен и наситен с напрежение поглед към това, което очаква зрителите – на пръв поглед идилично морско пътешествие, което неусетно се превръща в кошмар. Филмът ни кани на едно по-различно лятно кинопреживяване, което елегантно и по оригинален начин пречупва формулата на добре познатите филми с акули. Балансирайки на ръба между стаената заплаха и крещящия ужас, красивото и зловещото, Опасни зверове не само стряска, но и хипнотизира. Твой ред е да блеснеш!

Режисьор на "Опасни зверове" е Шон Бърн (The Loved Ones, The Devil’s Candy), сценарият е дело на Ник Лепард, продуценти са Крис Фъргюсън, Брайън Кавана-Джоунс, Трой Лъм, Пийт Шилаймън и Мики Лидел. В ролите влизат Хаси Харисън, Джай Кортни, Джош Хюстън, Ела Нютън и др.

"Опасни зверове" дебнат в кината от 25 юли.