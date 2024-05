Новият албум на Dua Lipa вече е факт

Dua Lipa издаде дългоочаквания си трети албум.

Трикратанта носителката на награди GRAMMY и седeмкратна носителка на награди BRIT, пусна преди дни „Radical Optimism“.

Албумът се състои от 11 песни, включително еуфоричното клубно парче „Houdini“ и наскоро издадения сингъл „Training Season“.

„Написах този албум по времето, когато бях необвързана“, казва Dua. „Винаги идвах в студиото с някаква забавна история и се вдъхновявахме за различните песни. Има разкрепостеност и честност, които не бях имала преди”.

Dua работи с екип от основни сътрудници по време на проекта, включително Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. и Kevin Parker.nny L. Harle, Tobias Jesso Jr. and Kevin Parker.

Dua добавя: „Произходът и начините на работа на всеки са толкова добри, както в приятелско, така и в музикално отношение“. Тя продължава: „Бяхме толкова открити един с друг и се чувствах сякаш в тази стая можех говоря свободно за преживяванията си. Музикалността в албума се чувстваше толкова богата и вълнуваща и исках да се потопя и да бъда част от това”.

Dua описва „Radical Optimism“, като „психеделичен поп“, отбелязвайки, че „има музикални паузи и микс от различни звуци и когато го слушате със затворени очи, той разтваря въображението ви.“ Албумът е вдъхновен от себеоткриването на Dua и говори за чистата радост и щастие от това да имаш яснота в ситуации, които някога са изглеждали невъзможни за справяне.

Rolling Stone нарече албума „поп блаженство“, като същевременно отбеляза, че е „уникален и допълни, че Dua Lipa е уверен денс поп изпълнител с остроумни текстове, готови за Instagram“.

Dua беше последно в SNL през 2020 г., когато изпълни „Don’t Start Now,“ „Levitating“ и направи своя дебют в скеча като Marjorie.

Dua наскоро обяви първата серия от дати за турне в подкрепа на албума „Radical Optimism“ с концерти в Берлин, Пула и Ним през юни, които бяха разпродадени веднага. В допълнение, Dua ще направи своя дебют на „Pyramid Stage“ като хедлайнер в тазгодишния фестивал в Гластънбъри на 28 юни и ще изнесе шоу в емблематичната зала „Royal Albert Hall“ в Лондон на 17 октомври, последното от които също беше разпродадено веднага.

Снимка: Tyrone Lebon

Можете да слушате „Radical Optimism“, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

За Dua Lipa

Трикратната носителка на награда Grammy и шесткратна носителка на награда Brit, международна поп звезда Dua Lipa започва 2024 г. с „Training Season“, най-новият сингъл от нейния дългоочакван предстоящ албум. Ноември месец Dua се завърна с еуфоричното парче „Houdini“, готово за клубове, което стигна направо до #1 в Airplay класациите в Обединеното кралство, привлече над 12 милиона гледания в YouTube в рамките на 24 часа и веднага получи похвали от Rolling Stone и Billboard, които казаха, че парчето е „незабавен взрив“, ккато и Pitchfork и Vogue, които го нарекоха „поп майсторски клас“. „Houdini“ последва хитовата песен на Dua „Dance The Night“ от касовата сензация „Barbie“, която попадна в краткия списък на наградите „Оскар“ и спечели номинации за „Златен глобус“, наградите „Изборът на критиците“ и наградите GRAMMY за песен на годината и най-добра песен, написана за Визуални медии.

Платинено сертифицираният втори албум на Dua - „Future Nostalgia“ затвърди нейната успешна позиция и като най-добър радио изпълнител. Номинираният за GRAMMY албум беше най-продължително стоящия албум в топ 10 на изпълнителка на Billboard 200 през 2021 г. и породи множество хитови сингъла в световен мащаб, като „Levitating“ спечели диамантен сертифицикат и титлата на № 1 на Billboard Hot 100 Song of 2021 г.

Dua е със статут на суперзвезда на сцената и извън нея, благодарение на многото си страсти извън света на музиката. През 2022 г. Dua стартира Service95, глобална редакционна платформа за стил, култура и общество, вдъхновена от навика ѝ през целия живот да подготвя обширни списъци с препоръки. Придружаващият подкаст, Dua Lipa: At Your Service, включва обмислени разговори с високопоставени гости от колеги изпълнители и художници до автори и активисти и е възхваляван в публикации, включително The Sunday Times, Vogue, The Guardian и е обявен за един от Най-добрите подкасти за 2022 г. от Spotify. Украсила всяко голямо модно списание по света от Vogue и Elle до W и Dazed, Dua добави „дизайнер“ към автобиографията си през 2023 г., когато съпроектира колекцията „La Vacanza“ на Versace заедно със самата Donatella Versace, което Vogue определи като „най-горещото сътрудничество на лятото".

Едноименният дебютен албум на Dua от 2017 г. е платинено сертифициран, създаде шест платинени парчета и я направи първата изпълнителка в историята на наградите Brit, която получава пет номинации за една година. Dua има общо 10 номинации за награда Grammy, с три победи за: “Най-добър поп вокален албум”, “Най-добър нов изпълнител” и “Най-добър денс запис”. В глобални платформи тя е натрупала над 40 милиарда стриймвания и държи рекорда за това, че има първите два най-стриймвани албума на изпълнителка на всички времена в Spotify.