Новият албум на A Boogie Wit da Hoodie е вече факт

A Boogie Wit da Hoodie официално издаoe нов студиен албум.

„Better Off Alone“ съдържа 20 песни и включва музикални елементи от Young Thug, Future, Lil Durk, Fridayy, Cash Cobain и Mariah The Scientist.

A Boogie оябява турнето си „2024 Better Off Alone“ в Северна Америка, добавяйки спирки в Хюстън, Маями и Сан Диего. Турнето ще включва специални гости, като NLE Choppa, Luh Tyler и Byron Messia на определени дати.

Албумът излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Снимка: Орфей Мюзик

Съдържание:

Better Off Alone

Dark King

Let's Go Away feat. Young Thug

Body feat. Cash Cobain

Somebody feat. Future

Headaches

Spotlight feat. Lil Durk

Need You Around feat. Fridayy

One Shot

They Shooting

Feel Like Dying

P&E feat. Mariah the Scientist

Tiffanys

No More Questions

How to Love

D.T.N.

Did Me Wrong

Her Birthday

Booby Trap

I Already Know

***



Мултиплатинената глобална суперзвезда A Boogie Wit da Hoodie се превърна в сила, която не е за подценяване, откакто се появи на музикалната сцена през 2016 г. Признат за разпространяването на новото звучене на Ню Йорк, роденият в Бронкс, Ню Йорк, е наречен от „The New York Times“ „най-обещаващият млад рапър в последно време, идващ от града“, който може да се похвали с близо 18 милиарда глобални стриймвания и с над 50 платинени и златни сертификата от RIAA до момента.



С динамичен каталог от световноизвестни хитови песни (“My Shit,” “Drowning (feat. Kodak Black),” “Swervin,” “Look Back At It” и други) и 3 одобрени от критиката албума („HOODIE SZN“, „THE BIGGER ARTIST“ и „ARTIST 2.0“), A Boogie доказа, че е една от най-ярките звезди в музикалната индустрия.

A Boogie също така се е превърнал в един от най-търсените музикални сътрудници, работейки с редица артисти, като Ed Sheeran, Maroon 5, Khalid, Chris Brown, DJ Khaled, Paulo Londra, Meek Mill, Pop Smoke и други.