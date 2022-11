Нов коледен албум носи празнично настроение

Elektra Entertainment представиха A Very Cosy Christmas – специален компилационен албум от класически коледни кавъри и оригинални песни, изпълнени от група талантливи, изгряващи певици и авторки на песни.

Сред изпълнителките са златно сертифицираната певица и автор на песни Sara Kays, победителката от сезон 14 на The Voice – Brynn Cartelli, изгряващите изпълнителки Sydney Rose, Hailey Haus и Emmy Meli (събрали милиони гледания в социалните мрежи) и други. В A Very Cozy Christmas те претворяват вечни празнични песни, затвърждавайки гласовете си заедно с класиките от миналото. A Very Cozy Christmas, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, вече е наличен във всички стрийминг платформи.

Освен че представя някои от най-вълнуващите изгряващи изпълнителки в индустрията, A Very Cozy Christmas беше създаден от изцяло женски екип зад кулисите - от концепцията до подбора на изпълнителките и репертоара, миксирането и мастеринга, както и творческата режисура и създаването на обложката.

Sara Kays коментира: „Last Christmas“ е една от любимите ми коледни песни, защото просто звучи като тъжна песен за раздяла, обвита в коледна тема. Много се забавлявах, докато създавах своя собствена версия и за мен е чест да бъда част от тази компилация заедно с толкова много други талантливи артисти!"

A Very Cozy Christmas:

1. “The First Noel” - Isabel Pless

2. “I’ll Be Home For Christmas (feat. Ella Jane)” - Cece Coakley

3. “Last Christmas” - Sara Kays

4. “Have Yourself a Merry Little Christmas” - Emmy Meli

5. “O Holy Night” - Brynn Cartelli

6. “Mary, Did You Know?” - Hailey Haus

7. “Silent Night” - Sydney Rose

8. “Blue Christmas” - Laura Elliott

9. “Best Day” - Hannah Cole (ORIGINAL SONG)

10. “Santa Baby” - Leanna Firestone

11. “All I Want For Christmas Is You” - Jenna Doe

12. “First Christmas” - Carol Ades (ORIGINAL SONG)

За Elektra Entertainment

Основана през 2018 г. като самостоятелна музикална компания към Warner Music Group, Elektra Entertainment (преди Elektra Music Group) включва Elektra, Fueled By Ramen и Roadrunner Records, както и ключови стратегически партньорства и съюзи с някои от най-влиятелните създатели на музика в света . Elektra Entertainment се ражда от емблематичния лейбъл Elektra Records, първоначално основан от Jac Holzman през 1950 г. Днес същият този предприемачески, независим дух е движещата сила зад всеки от уникалните лейбъли на компанията, вдъхновявайки творческа иновация и определящо облика на културата изкуство. В своите дъщерни дружества, динамичният и разнообразен каталог от артисти на Elektra Entertainment се състои от Brandi Carlile, Coheed and Cambria, Fitz and the Tantrums, Gojira, The Highwomen, KALEO, Panic! At The Disco, Slipknot, Tones And I, Twenty One Pilots и други.