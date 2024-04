Noga Erez сподели нов сингъл

Алт-поп певицата Noga Erez сподели своя нов сингъл.

Продуциран от ROUSSO, Justin Raisen и Erez, “Vandalist” представя дългоочаквания трети студиен албум на утвърдената световна звезда, който ще излезе по-късно тази година.

„„Vandalist“ е музикален среден пръст“ – казва Erez, „песен, родена от разочарованието и нуждата да то се излее. Тази песен е моят отговор към всички, които се опитват да ме определят въз основа на фалшиви предположения и невежество. Надявам се това парче да резонира с онези, които се чувстват ядосани или им е писнало от лицемерието в света”.

„Vandalist“ продължава зашеметяващата поредица от сингли на Erez, включително наскоро издадените „Come Back Home“ и „Quiet“, последният от които е създаден от Erez и ROUSSO ексклузивно за началните надписи на екшън трилъра на „Netflix“ от миналото лято – „Heart of Stone“, с участието на Gal Gadot, Jamie Dornan и Alia Bhatt. Експлозивният трак беше посрещнат с похвали в цял свят, като „Stereogum“ го приветства като „изпълнен с елементи от класическите шпионски филми, като сърф рок китари и завладяващо симфонично звучене“.

“Vandalist”, вече наличен чрез Neon Gold/Atlantic Records/Орфей Мюзик.

„Quiet“ отбеляза първата нова музика на Erez след нейния хит сингъл от 2022 г. – „NAILS“, чиято премиера беше в „The Zane Lowe Show“, последвана от нова блокбъстър версия с участието на суперзвездата, четирикратна носителка на награда „GRAMMY®“ – Missy Elliott, „NAILS (Feat. Missy Elliott).“ Ексклузивният ремикс бързо спечели одобрението на критиците от издания като „Consequence of Sound“, които го обявиха за „разбиваща нова версия“.

Снимка: Yaniv Edry

Noga Erez и ROUSSO за първи път обединиха сили за „Off The Radar“ от 2017 г., печелейки световно признание и бързо нарастваща международна фен база. „KIDS“ от 2021 г. демонстрира естествена еволюция и още по-голям успех, спечелвайки редица известни фенове, включително Billie Eilish, Britney Spears, Marion Cotillard, Katy Perry, Hayley Williams, Dove Cameron, Robbie Williams, Sofi Tukker, Meghan Trainor, Gal Gadot и Finneas, последният от които го нарече „един от най-добрите албуми, които някога съм чувал“.

„KIDS“ роди редица новаторски парчета – включително „End of the Road“ и „VIEWS (Feat. Reo Cragun & ROUSSO)“, които бяха включени в широка гама от филми, телевизионни шоута и промоционални кампании, включително „Good Girls“ на NBC, „Dickinson“ на Apple, „Sex/Life“ на Netflix, „Russian Doll“, „Resident Alien“, „How To Sell Drugs Online (Fast)“, Orange 5G, Vodafone, ESPN и други.

Erez е затвърдила позицията си на артист, който прекрачва границите, преоткривайки се постоянно с всеки нов проект. Нейните изпълнения на живо са известни със своята заразителна енергия и динамично сценично присъствие, завладяващи публиката и оставящи трайно въздействие върху всички, които се докосват лично до нейната музика. От разпродадени хедлайн концерти (включително шоуто в легендарната „Menora Arena“ в родния ѝ град Тел Авив) до впечатляващи фестивални сетове на „Bonnaroo“, „Primavera Sound“, „Austin City Limits“, „Outside Lands“ и „Lollapalooza“. Избрана за една от изгряващите звезди, които да се присъединят към глобалната програма за развитие на артисти на YouTube Music – „Foundry“, Erez отбеляза вълнуващия „KIDS“ с драматични изпълнения на живо в „Jimmy Kimmel Live!“ на ABC и „The Kelly Clarkson Show“ на NBC. Изпълнителката е имала разпродадени хедлайн шоута на легендарни места като „Bowery Ballroom“ в Ню Йорк и „El Rey Theatre“ в Лос Анджелис, Калифорния, както и два незабравими концерта като специален гост на Florence and the Machine в световноизвестната зала „Madison Square Garden“ в Ню Йорк. Сега, с пристигането на “Vandalist” и обещанието за нейния дългоочакван трети албум, Noga Erez е готова да продължава да затвърждава своето уникално място сред иновативните и страхотни алтернативни поп изпълнители на модерната ера.