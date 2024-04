NLE Choppa издаде нов сингъл

Рап звездата от Мемфис NLE Choppa стартира „Slut Szn“ с издаването на „Slut Me Out 2“, горещото продължение на експлозивния му платинено сертифициран сингъл „Slut Me Out“ от 2022 г. Той има въздействащо и приятно придружаващо видео, в което участва и India Love.

След издадения “Slut Me Out (Remix)” с помощта на Sexyy Red, Choppa става още по-директен, гмуркайки се смело със своята чувственост. Той рапира, парадирайки с увереност, която би накарала Right Said Fred да се изчерви. С все по-графични закачки, „Slut Me Out 2“ е наследникът на „Slut Me Out“, който феновете очакваха. Видеото е доста въздействащо.

Възпроизвеждайки се като комедиен филм, заснет в пищно имение, режисираният от Ben Marc видеоклип за „Slut Me Out 2“ показва как веселият Choppa става допълнително флиртуващ, докато взаимодейства с останалите, включително неговия водещ вокал India Love. Независимо дали е в басейна или в спалнята, Choppa изяснява намеренията си. Енергичен и безсрамно сексуален - младият артист, се грижи да се забавлява всички.

“Slut Me Out 2” пристига след сертифицираната компилация на Choppa, която включва всички негови сертифицирани хитове. Със 17 песни,дългосвирещия албум обхваща цялата кариера на Choppa, от платинено сертифицирания „Shotta Flow “ до два пъти платинено сертифицирания „Slut Me Out “. Дръзко свободен, “Shotta Flow” помогна на Choppa да стане звезда след излизането си преди пет години. Колкото и груб, толкова и буен, „Slut Me Out“ от 2023 г. се превърна в основна част от DJ сетовете в САЩ, а „Slut Me Out 2“ Наскоро Choppa започна турне, а през юни той ще се присъедини към „A Boogie's Better Off Alone“ турнето, което започва на 14 юни в Мичиган и завършва в Madison Square Garden в Ню Йорк на 24 юни. Той е известен със своите енергични и невероятни преживявания за ангажиране на фенове. Очаквайте преглед на всички негови хитове и специални изненадващи моменти във всеки град.

Слушайте ТУК и гледайте видеото ТУК чрез NLE Entertainment/Warner Records/Орфей Мюзик.

Снимка: Jimmy Fontaine

ЗА NLE CHOPPA

21-годишният NLE Choppa е мултиплатинен изпълнител, оглавил класациите, и се утвърди като супрезвезда от Мемфис. На 16-годишна възраст той затвърждава партньорството си между собствената си NLE Entertainment и Warner Records, създавайки поредица от платинени хитове. Дори тогава той винаги е използвал своята платформа, за да повлияе с положителна промяна. NLE Reading Challenge стимулира изложени на риск ученици от началните класове на Мемфис да прочетат 40 милиона думи, като в крайна сметка получават наградата Charter School Centers Changemaker Charter Award на Тенеси! Той направи изпълнение от GRAMMY в училищата и организира мирния протест „Skate for Tyre“ по улиците на Мемфис в началото на 2023 г. и дари най-модерното баскетболно игрище на Raleigh Community Center с участието на баскетболната звезда Nancy Lieberman. Освен това веганският начин на живот на Choppa също оказва положително влияние върху културата. Неговият камион с храна This Can’t Be Vegan Food Truck предоставя здравословна възможност за хората в неговия квартал. След собственото си духовно пробуждане NLE Choppa постави акцент върху умственото, физическото и духовното здраве, възприемайки веганството, медитацията и молитвата. Той продължава смирено да търси и споделя просветление със своето изкуство като основа за осъществяване на трайна промяна.