Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделят след близо 20 години брак

Една от най-стабилните и обичани двойки в Холивуд и музикалния свят – Никол Кидман и Кийт Ърбан, е на път да сложи край на близо две десетилетия съвместен живот, съобщиха световни медии, цитирайки източници, близки до двойката.

Новината за раздялата на носителката на „Оскар“ и кънтри звездата шокира феновете по целия свят, особено след като през годините те изглеждаха като пример за силна подкрепа и безусловна любов.

Слуховете за проблеми започнаха да циркулират, след като TMZ първи съобщи, че двамата вече живеят разделени от лятото. Тази информация беше потвърдена и от източник на BBC. За съжаление, според съобщенията, Никол Кидман не е искала раздялата, което добавя още повече драма към неочаквания край на тяхната връзка.

Двойката, която сключи брак през юни 2006 г., има две дъщери – 17-годишната Сънди Роуз и 14-годишната Фейт Маргарет.

Раздялата изглежда внезапна, тъй като през май двойката беше заедно, когато Ърбан получи престижната Triple Crown Award на Академията за кънтри музика, а през юни бяха забелязани да гледат мач в Нашвил, Тенеси. Всички снимки от тези събития ги показваха влюбени и усмихнати. Причина за раздялата им не се съобщава. Подробности четете на ladyzone.bg.