Преиздават музика на Vangelis

Музиката на Vangelis към филма от 1992 г. „1492: Conquest of Paradise“ ще бъде преиздадена на винил за първи път след първоначалното си издаване.

Режисьорът Ridley Scott, който създаде завладяваща визия за бъдещето в „Blade Runner“ и противоречив поглед към настоящето в „Thelma & Louise“, предприе пътешествие в далечното минало с филма „1492“, който разкрива провокативната история на една от най-мистериозните фигури в историята, Christopher Colombus. Той разказва и една от най-великите приключенски истории от последните 500 години.

Албумът „1492: Conquest of Paradise“ носи на Vangelis награда „Echo“ за международен изпълнител на годината и награда „Златен лъв“ на RTL за най-добра заглавна тема за телевизионен филм/сериал през 1996 г. Албумът е номиниран и за най-добра оригинална музика към филм на 50-те награди „Златен глобус“ през 1993 г.

Винилът с ярко жълт цвят ще бъде достъпен като 2LP, заедно с новоиздаденото CD, което съдържа две бонус песни „Line Open“ и „Landscape“. Излиза на 29 август и можете да направите предварителна поръчка, благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Tracklisting:

LP1

Side A:

1. Opening

2. Conquest Of Paradise

3. Monastery Of La Rabida

Side B:

1. City Of Isabel

2. Light And Shadow

3. Deliverance

4. West Across The Ocean Sea

5. Eternity

LP2

Side A:

1. Hispanola

2. Moxica And The Horse

Side B:

1. Twenty Eighth Parallel

2. Pinta, Nina, Santa Maria

CD

1. Opening

2. Conquest Of Paradise

3. Monastery Of La Rabida

4. City Of Isabel

5. Light And Shadow

6. Deliverance

7. West Across The Ocean Sea

8. Eternity

9. Hispanola

10. Moxica And The Horse

11. Twenty Eighth Parallel

12. Pinta, Nina, Santa Maria (Into Eternity)

13. Line Open

14. Landscape