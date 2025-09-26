Mona и Роби представиха първата си обща песен по радио N-JOY

Mona и Роби представиха първата си колаборация в студиото на радио N-JOY.

Двамата артистисти бяха гости в шоуто "Над нещата" с VenZy и споделиха подробности за "Мале".

Сингълът носи усещане за автентичност и дълбочина, като преплита балканския дух и модерните поп ширини.

Любопитен факт е, че макар „Мале“ да е първи официален дует на Mona и Роби, двамата вече са работили заедно по хитовете „Жива“ и „Сила“ на Mona – колаборации, които направиха силна връзка между тях и превърнаха новата им среща в очакван момент за феновете. А още по-вълнуващо е, че и двамата артисти паралелно работят по други дуети, за които скоро също ще стане ясно.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте интервюто в аудиофайла на страницата.