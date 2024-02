MONA и Iskrata гостуваха в шоуто "Над нещата" с VenZy

MONA и Iskrata гостуваха в студиото на радио N-JOY.

Двамата изпълнители взеха участие в шоуто "Над нещата" с VenZy и представиха новата си песен "Bon Appétit".

Работата им по песента започва още в края на миналото лято и певицата признава, че процесът по създаването ѝ е бил като „увеселително влакче“ и се е наложило да претърпи доста промени.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

„Наистина премина през няколко метаморфози, докато стигнем до финалната версия. Първоначално беше с по-мажорно звучене, почти като детска песен, но направихме промени и напипахме „точната рецепта“, споделя Iskrata. Точната рецепта за тях пък е храна за сетивата за тяхната публика с най-музикалното "Bon Appétit", което ще прозвучи този февруари. А с него MONA и Iskrata доказват, че между тях има страхотна симбиоза в творческия процес. Както казва хитмейкърът: „С нея вече сме доказано работещо комбо“.

MONA и Iskrata споделиха също така и кое е най-нестандартното място, на което са правили музика, колко време е неохбодимо, за да се създаде и заснеме една качествена песен, трябва ли да си смел, за да можеш да твориш музика, както и какво е музиката лично за тях. Водещият и гостите поразсъждаваха и по въпроса как творят музика артистите извън България.

Чуйте целия разговор в аудиофайла на страницата.