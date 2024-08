Склупторът Момчил Николов гостува в шоуто "Над нещата" с VenZy.

Пред водещия той разкри отговорите на въпросите:

Какво го вдъхновява да създаде изложбата “Message in a bottle” и колко време му отнема?

Има ли творба, която е започнал, но в последствие е осъзнал, че все още не й е дошло времето и я е оставил да отлежи в съзнанието му?

Кога разбира и по-точно избира да стане склуптор?

Ако не беше станал склуптор, с какво щеше да се занимава и да работи?

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.