Мисис Вселена 2025 гостува в студиото на радио N-JOY

Преди дни българката Александра Калита стана новата Мисис Вселена 2025.

По този повод тя гостува в шоуто "От 10 до 2" с Нейа и сподели с какво се отличава този конкурс, как самата тя е спечелила журито и публиката и как облича в смисъл короната.

Александра е майка на две деца, вече дължи години живее и работи в Малта, където създава бизнес, с който помага на жени в нужда и жертви на насилие, съчетавайки предприемачески нюх с желание за промяна. Така тя печели наградата "Най-иновативна бизнес дама на годината" в островната страна.

Калита е носителка също така и на титлите Mrs. Tourism Malta и Mrs. Universe Official 2025. Като активист за правата на човека към ООН, тя използва платформата си, за да говори за равенство, социална справедливост и насилието над жените - винаги с личен пример и ясно послание: промяната започва с един човек.

Чуйте интервюто в аудиофайла на страницата.